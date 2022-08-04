РФ накрила Торецьк з артилерії: 12 загиблих і поранених, постраждали діти

РФ обстріляла Торецьк з артилерії / t.me/pavlokyrylenko_donoda

У четвер, 4 серпня, російські окупанти обстріляли Торецк Донецької області з артилерії, в результаті чого 8 людей загинули, 4 отримали поранення, в т.ч. 3 дітей.

Про артилерійську атаку на Донбасі повідомив в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"8 загиблих, 4 поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, які росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених - три дитини", - написав Кириленко в телеграмі в четвер.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з артилерії, потрапили в зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

"Крім того, росіяни пошкодили церкву і поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - підкреслив глава ОВВА.

/ t.me/pavlokyrylenko_donoda

"Кожен день російські окупанти б'ють по цивільних-кожен день у нас загиблі і поранені. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень!",- підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь — яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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