"Заграва, щось палає": Харків під обстрілами, чутно потужні вибухи, є постраждалі

Були ворожі артилерійські приходи по Салтівському та Індустріальному району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.
Увечері в четвер, 4 серпня, Харків вкотре опинився під потужними ворожими обстрілами, повідомляє у Telegram начальник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Увага, харків'яни, росіяни завдають ударів по місту! Перебуваєте в укриттях!",- зазначив він.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в місті чутно вибухи, повідомляють про заграву в місті і про пожежі.
"Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - повідомив Олег Синегубов.
За інформацією радниці голови обласної ради Наталії Попової, обстріляли район, в якому вона мешкає.
читайте такожЗагроза атаки Харкова і перекидання сил РФ на південь: у Міноборони заявили про готовність до будь-яких сценаріїв
"...обстріляли мій район. Попередньо є виклик екстреної допомоги. Всі працюють", - повідомила вона в Telegram.
Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що були артилерійські парафії по Салтівському та Індустріальному району Харкова.
"Під потужним обстрілом Павлове Поле. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків", - написав він у Telegram.
Новини Харкова онлайн:
Ситуація в Харківській області
В Інституті вивчення війни в США раніше розповіли про те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, скомандував свої військам окупувати місто Харків. Як вважають фахівці, російські загарбники в Балаклії та Комишувасі можуть готувати плацдарм для захоплення обласного центру.
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи відомості про можливу загрозу захоплення Харкова, заявила, що ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв. За її словами, війська створюють резерви і працюють над будівництвом фортифікаційних споруд.
"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно говоримо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - підкреслила Маляр.
Читайте також
- Путін, можливо, наказав військам взяти Харків і область-ISW
- Загроза атаки Харкова і перекидання сил РФ на південь: у Міноборони заявили про готовність до будь-яких сценаріїв
- Під ранок окупанти вдарили по двох мирних містах: у Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи