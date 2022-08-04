"Заграва, щось палає": Харків під обстрілами, чутно потужні вибухи, є постраждалі

Харків знову опинився під обстрілом росіян / Фото УНІАН

Увечері в четвер, 4 серпня, Харків вкотре опинився під потужними ворожими обстрілами, повідомляє у Telegram начальник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, харків'яни, росіяни завдають ударів по місту! Перебуваєте в укриттях!",- зазначив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в місті чутно вибухи, повідомляють про заграву в місті і про пожежі.

"Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - повідомив Олег Синегубов.

За інформацією радниці голови обласної ради Наталії Попової, обстріляли район, в якому вона мешкає.

читайте такожЗагроза атаки Харкова і перекидання сил РФ на південь: у Міноборони заявили про готовність до будь-яких сценаріїв

"...обстріляли мій район. Попередньо є виклик екстреної допомоги. Всі працюють", - повідомила вона в Telegram.

Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що були артилерійські парафії по Салтівському та Індустріальному району Харкова.

"Під потужним обстрілом Павлове Поле. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків", - написав він у Telegram.

Новини Харкова онлайн:

Ситуація в Харківській області

В Інституті вивчення війни в США раніше розповіли про те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, скомандував свої військам окупувати місто Харків. Як вважають фахівці, російські загарбники в Балаклії та Комишувасі можуть готувати плацдарм для захоплення обласного центру.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи відомості про можливу загрозу захоплення Харкова, заявила, що ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв. За її словами, війська створюють резерви і працюють над будівництвом фортифікаційних споруд.

"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно говоримо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - підкреслила Маляр.

Читайте також