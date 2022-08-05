"Відвертий і зухвалий злочин, акт терору": Зеленський жорстко відреагував на обстріл ЗАЕС

Зеленський жорстко відреагував на обстріл Запорізької АЕС / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти обстріляли території Запорізької АЕС, створивши ризиковану ситуація для всієї Європи. Цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Обстріл найбільшої атомної станції в Європі показує, що РФ не може "безпечно використовувати атомні технології". Зеленський закликав світ ввести найжорстокіші санкції проти всієї російської атомної галузі.

"Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою — спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі — від "Росатому" до всіх пов'язаних компаній та осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

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