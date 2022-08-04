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Це теракт: у Зеленського жорстко відреагували на обстріл Торецька

4 серпня 2022, 14:59

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

теракт в Торецке
Обстріл Торецька є терактом / колаж фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, Офіс президента

Обстріл Торецька Донецької області, де загинули люди і постраждали діти, є черговим терактом, який здійснила Росія. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Торецьк. Черговий теракт країни-терориста Росії. Обстріл мирного району, є загиблі і поранені люди. Скільки ще має бути жертвам, щоб світ визнав Росію країною-спонсором тероризму?"- написав Єрмак.

Окупанти з артилерії вдарили по Торецьку

Нагадаємо, обстріл Торецька стався сьогодні, 4 серпня. Російські окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Окупанти вдарили в зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

В результаті обстрілу загинули щонайменше 8 осіб, ще 4 були поранені. Відомо про те, що серед постраждалих було троє дітей.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.

Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.

Інші новини:

війна в Україні теракт російське вторгнення Торецк
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