УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Робота Запорізької АЕС під загрозою: РФ використовує об'єкт, як військову базу і плацдарм для обстрілів

5 серпня 2022, 10:30

Путінські солдати стягують на територію стратегічного об'єкта військову техніку і озброєння, щоб обстрілювати українські міста на іншому березі Дніпра.

Запорізька АЕС, військові РФ
Військові РФ захопили Запорізьку АЕС понад п'ять місяців тому / Фото УНІАН

Російські окупанти поставили під загрозу нормальну роботу Запорізької АЕС, яку вони захопили понад п'ять місяців тому. Загарбники перетворили станцію та місто Енергодар, в якому вона розташована, на місце дислокації, адже Збройні сили Укоаїни не можуть відповідати на ворожі обстріли через ризик пошкодити ЗАЕС. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

"Після п'яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак дії, які вони вчинили на об'єкті, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи станції", - повідомили в британській розвідці.

За даними розвідників, росіяни використовують ЗАЕС як плацдарм для обстрілів української території на протилежному від Енергодара березі Дніпра.

"Російські війська, ймовірно, діють в районах, прилеглих до електростанції, і використовували артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, щоб обстріляти територію України на західному березі річки Дніпро", – йдеться в повідомленні.

І станцію, і місто Енергодар росіяни перетворили на базу, де вони можуть почуватися в безпеці та звідки безкарно б'ють по українській території, адже перебувають під прикриттям захищеного статусу атомної електростанції.

"Російські війська, ймовірно, використовували більш широку територію об'єкта, в тому числі сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил. Вони користуються захищеним статусом атомної електростанції, щоб знизити ризик для свого обладнання та персоналу від нічних українських атак", – стверджують у британському Міноборони.

Свіжі дані британської розвідки
Свіжі дані британської розвідки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, 3 серпня генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти, повністю вийшла з-під контролю і щодня стає серйознішою.

Наприкінці липня в Енергоатомі повідомили, що в Запорізькій області окупанти підвищують ризик ядерної катастрофи. Вони розмістили вибухівку і військову техніку в машинному залі 1-го енергоблоку Запорізької АЕС. Всього в залі знаходиться 14 одиниць важкої російської техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя АЭС Енергодар новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:33

Пересунули лінію фронту: ЗСУ просунулися на Ізюмському напрямку

11:29

"Україна відчайдушно потребує допомоги": Оззі Осборн випустив платівку в кольорах українського прапораВідео

10:52

ЗСУ підірвали військове авто РФ: знищено і поранено 11 російських окупантівВідео

10:45

Чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо він знятий з військового обліку: прикордонники дали відповідь

10:30

Робота Запорізької АЕС під загрозою: РФ використовує об'єкт, як військову базу і плацдарм для обстрілів

Реклама
10:29

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

10:16

"Ліквідували багато техніки та піхоти РФ": подробиці зачистки Харківщини від окупантівВідео

10:10

"Білі списки – - не варіант": зірка "кіборгів" пояснив, чому потрібен бойкот російської культури

09:48

"Двісті людей на смерть": окупанти скаржаться, як командири посилають їх "на забій"Відео

09:45

Стали відомі подробиці ліквідації підполковника РФ, комполку "елітних" військ окупантівВідео

09:43

Контрнаступ ЗСУ відкладається через малі обсяги поставок зброї - ЖдановВідео

09:43

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

09:33

Передає "владу", а сам - до лікарні: "гауляйтер" Херсонщини Сальдо зробив заяву

09:11

Прийміть жорстоку правду війни, істеричкиПогляд

08:43

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2022: Левам – гроші, Скорпіонам - зміни, Рибам - небезпечні спокусиВідео

08:43

Здійснив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського вертолітника-аса з групи Беркут

08:31

Росія почала застосовувати на фронті отримані в Ірані безпілотникиВідео

08:00

Україна вперше з 24 лютого активно формує хід війни, армії РФ потрібно зробити складний вибір - ISWВідео

07:57

Не довезли крадене: у Криму розбилася вантажівка із зерном з УкраїниВідео

07:16

ЗСУ на Півдні знищили три склади боєприпасів, чотири комплекси С-300 і 39 окупантівВідео

Реклама
06:47

Битва, що не відбуласяПогляд

06:37

Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель

06:00

ЗСУ мають план, як зловити Росію в пастку у Херсоні – Сергій Кузан

05:50

Найсмачніша закуска, в яку закохуються з першого шматочка: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:40

Путін фатально прорахувався: хотів знищити Україну, а отримає її друге народження - КучмаВідео

05:20

Найсмачніший і дуже простий пиріг на Медовий спас: дивовижний рецептВідео

05:10

За долар 45 гривень: експерт дав несподіваний прогноз на серпеньВідео

05:03

Невгамовна Хайді Клум в мікротрусиках станцювала запальний танокВідео

04:41

У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танкуВідео

04:29

"Солодка, як фінік": Белла Хадід в найтоншій нижній білизні розтягнулася на леопардових шкурах

04:10

Вдарить спека і налетить ураган: синоптики розповіли, коли повернеться пекло в УкраїнуВідео

03:40

Молода дружина Сергія Тігіпка продемонструвала свою гнучкість в купальнику

03:35

США не хочуть перемоги України зараз, повний розгром РФ їм невигідний - ЖдановВідео

03:04

Дешево і сердито: звичайні сірники позбавлять від мошок у вазоні та додадуть яскравості квітам

03:01

Старшу доньку Барака Обами спіймали на гарячому із загадковим чоловіком

02:05

Військовий експерт пояснив, чому іранські безпілотники небезпечніші за російські для ЗСУ

01:42

ЗСУ зробили Наталії Могилевській сюрприз на День народженняВідео

01:35

Як позбутися запаху старості у квартирі: 15 корисних порад, щоб вдома завжди пахнуло свіжістю

01:07

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня: Левам - вантаж проблем, Козерогам - щастя в любові, Водоліям - ворогиВідео

00:51

Прикмети на 5 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

Реклама
00:41

"Вже не вирветься звідти": Павло Зібров розповів, як Кремль "підгодовував" запроданку Повалій

04 серпня, четвер
23:50

"Небіжчики та смертники": Арестович озвучив три ймовірні цілі росіян під ХерсономВідео

23:22

Аморальна вибірковість: Зеленський розніс скандальний звіт Amnesty International

22:46

Україна зі зброєю забиратиме свої землі, РФ це розуміє і "вимагає "Мінська-3" - ПодолякВідео

22:35

"Заграва, щось палає": Харків під обстрілами, чутно потужні вибухи, є постраждаліВідео

22:18

Євросоюз жорсткі санкції проти втікача Януковича і його сина

22:10

Прикмети на 6 серпня: які 3 речі заборонено робити, щоб не впустити біду в будинокВідео

21:44

Наздогнали одні невдачі і фінансові проблеми: 3 способи, як швидко позбутися від бід і розчаруваньВідео

21:42

"Росія всіх захищає": у Путіна ошелешили пропагандистською методичкою щодо війниВідео

21:39

ЗСУ ведуть бої з військами РФ під Ізюмом: ворог намагається прорватися біля Гусарівки – ГенштабВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти