Робота Запорізької АЕС під загрозою: РФ використовує об'єкт, як військову базу і плацдарм для обстрілів

Військові РФ захопили Запорізьку АЕС понад п'ять місяців тому / Фото УНІАН

Російські окупанти поставили під загрозу нормальну роботу Запорізької АЕС, яку вони захопили понад п'ять місяців тому. Загарбники перетворили станцію та місто Енергодар, в якому вона розташована, на місце дислокації, адже Збройні сили Укоаїни не можуть відповідати на ворожі обстріли через ризик пошкодити ЗАЕС. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

"Після п'яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак дії, які вони вчинили на об'єкті, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи станції", - повідомили в британській розвідці.

За даними розвідників, росіяни використовують ЗАЕС як плацдарм для обстрілів української території на протилежному від Енергодара березі Дніпра.

"Російські війська, ймовірно, діють в районах, прилеглих до електростанції, і використовували артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, щоб обстріляти територію України на західному березі річки Дніпро", – йдеться в повідомленні.

І станцію, і місто Енергодар росіяни перетворили на базу, де вони можуть почуватися в безпеці та звідки безкарно б'ють по українській території, адже перебувають під прикриттям захищеного статусу атомної електростанції.

"Російські війська, ймовірно, використовували більш широку територію об'єкта, в тому числі сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил. Вони користуються захищеним статусом атомної електростанції, щоб знизити ризик для свого обладнання та персоналу від нічних українських атак", – стверджують у британському Міноборони.

Свіжі дані британської розвідки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, 3 серпня генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти, повністю вийшла з-під контролю і щодня стає серйознішою.

Наприкінці липня в Енергоатомі повідомили, що в Запорізькій області окупанти підвищують ризик ядерної катастрофи. Вони розмістили вибухівку і військову техніку в машинному залі 1-го енергоблоку Запорізької АЕС. Всього в залі знаходиться 14 одиниць важкої російської техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою.

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