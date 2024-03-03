Тонна вибухівки рознесе ціль у РФ: названо об'єкти для ударів українськими БПЛА

Щоб виграти війну, треба знищити російські заводи, впевнений Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак оцінив перспективи застосування БПЛА / Колаж: Главред, Фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

На сьогодні Україна програє путінській Росії у створенні та масштабуванні дронів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Як підкреслив він під час чату в Главреді, в Україні аналоги "шахедів", які вже є, дуже важко масштабуються.

"Крім того, щоб виграти війну, треба знищити російські заводи. Щоб знищити один завод, наприклад, у Коломні, Тулі або підмосковному Жуковському, потрібен рій дронів, умовно кажучи, 50 одиниць, кожен з яких нестиме бойову частину у вигляді 100 кг вибухівки, не менше. Такого потенціалу поки що в нас немає, але ми на шляху до цього", - пояснив експерт.

Він також зауважив, що дрони - це не панацея, а мистецтво можливого, а в Україні зараз триває комбінована війна.

"Ця війна має нас навчити, що свою безпеку й оборону ми маємо поставити в центр суспільства, в центр розвитку держави. Якщо ми це зробимо, тоді ми матимемо все, в тому числі для стримування Росії", - додав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Сили безпілотних систем у ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.

Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.

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