Росія накопичує "Шахеди" і бʼє по Україні вже дронами власного виробництва: що відомо

Росія продовжує накопичення ударних дронів "Шахед", зокрема шляхом власного виробництва й експорту з Ірану. Defense Express зафіксував понад 1600 одиниць БПЛА російського походження і ще понад 2600 - іранського.
В атаці на Україну - у ніч на 11 лютого - російські окупанти вже застосували "свої" дрони, кажуть експерти.
З липня 2022 року, за підрахунком експертів, Росія запустила понад 3200 БПЛА , окрім першої версії, яка вже не фіксується.
На використання росіянами цих безпілотників впливають, зокрема, погодні умови.
Якщо подивитися статистику за останні місяці, то, відповідно до зведень Повітряних сил ЗСУ, у грудні 2023 року - ворог запустив понад 600 літако-снарядів, що є рекордним показником. А у січні 2024 ворог - 274 Shahed, а за 11 днів лютого - 171 одиницю, кажуть аналітики.
Атака РФ у ніч на 11 лютого
Російські окупанти вночі, 11 лютого, атакували Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Миколаївську, Черкаську, Одеську, Дніпропетровську та Херсонську області дронами типу Shahed-136/131.
У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили хвилями "Шахеди" з двох напрямків, рухались вони як зазвичай по тих маршрутах, які розвідали напередодні, щоб якомога глибше пройти, якомога більше цілей уразити.
"Цього разу надзвичайно високий показник. Навіть з тих 5, які не є у статистиці збитих, ще кілька не долетіли до своїх цілей внаслідок певних обставин. Тому дуже гарний результат", - розповів речник командування Юрій Ігнат.
За словами західних аналітиків, перебої з оборонною допомогою з боку країн Заходу можуть вже у березні викликати дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Ймовірно цим пояснюється посилення Росією атак з повітря, що спостерігаються останнім часом.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Наєв дізнався про своє звільнення зі ЗМІ: генерал зробив заяву
- Найголовніша ціль для ворога: в ЗСУ оцінили загрозу наступу на Харків
- ДПСУ порвала російський прапор під час штурму окупантів: епічні кадри