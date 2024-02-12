Росія накопичує "Шахеди" і бʼє по Україні вже дронами власного виробництва: що відомо

Такі дрони РФ застосувала, зокрема, для ударів по Україні у ніч на 11 лютого.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-nakopichuye-shahedi-i-b-ye-po-ukrajini-vzhe-dronami-vlasnogo-virobnictva-shcho-vidomo-10540862.html Посилання скопійоване

Росія бʼє по Україні "Шахедами" / Колаж Главреда, фото ua.depositphotos.com

Росія продовжує накопичення ударних дронів "Шахед", зокрема шляхом власного виробництва й експорту з Ірану. Defense Express зафіксував понад 1600 одиниць БПЛА російського походження і ще понад 2600 - іранського.

В атаці на Україну - у ніч на 11 лютого - російські окупанти вже застосували "свої" дрони, кажуть експерти.

З липня 2022 року, за підрахунком експертів, Росія запустила понад 3200 БПЛА , окрім першої версії, яка вже не фіксується.

відео дня

На використання росіянами цих безпілотників впливають, зокрема, погодні умови.

Якщо подивитися статистику за останні місяці, то, відповідно до зведень Повітряних сил ЗСУ, у грудні 2023 року - ворог запустив понад 600 літако-снарядів, що є рекордним показником. А у січні 2024 ворог - 274 Shahed, а за 11 днів лютого - 171 одиницю, кажуть аналітики.

Атака РФ у ніч на 11 лютого

Російські окупанти вночі, 11 лютого, атакували Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Миколаївську, Черкаську, Одеську, Дніпропетровську та Херсонську області дронами типу Shahed-136/131.

У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили хвилями "Шахеди" з двох напрямків, рухались вони як зазвичай по тих маршрутах, які розвідали напередодні, щоб якомога глибше пройти, якомога більше цілей уразити.

"Цього разу надзвичайно високий показник. Навіть з тих 5, які не є у статистиці збитих, ще кілька не долетіли до своїх цілей внаслідок певних обставин. Тому дуже гарний результат", - розповів речник командування Юрій Ігнат.

За словами західних аналітиків, перебої з оборонною допомогою з боку країн Заходу можуть вже у березні викликати дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Ймовірно цим пояснюється посилення Росією атак з повітря, що спостерігаються останнім часом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.