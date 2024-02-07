У Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем

Дрони-безпілотники вже дали змогу Силам оборони завдати "критичних втрат" російському флоту та вражати живу силу й техніку армії окупантів. Про це написав на своєму Телеграм-каналі заступник міністра оборони Рустема Умерова Олександр Павлюк.
За словами чиновника, нещодавнє офіційне створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ підтверджує, що військові "розуміють важливість цих технологій".
"Нові організаційні можливості дозволять не тільки створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом і підготовки застосування безпілотників", - пояснив Павлюк.
Чиновник також наголосив, що в Міноборони максимально створюються можливості для збільшення обсягів виробництва та направлення їх у війська.
"Україна має не тільки технології, а й значні перспективи реалізувати власні завдання на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій", - підсумував він.
Будівництво заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні
Нагадаємо, про початок будівництва в Україні заводу з виробництва дронів Bayraktar повідомлялося в липні 2023 року. Тоді міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що турецька компанія Baykar почала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.
"Завод почав будуватися реально, а не тільки в меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - повідомляв тоді Камишин.
Як заявив гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар, на заводі з виробництва безпілотників Bayraktar, який будують під Києвом, планують щорічно випускати понад 100 одиниць дронів.
"Наш завод будується. Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - заявив гендиректор компанії.
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