FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, десяток "двохсотих": всі подробиці

Сили спецоперацій завдали потужного удару дронами по контрольно-спостережливому пункту росіян. В результаті повітряного нальоту "задвохсотилися" щонайменше десяток окупантів.
Відео масштабного розгрому місця перебування російських сил ССО опублікували 12 лютого у соцмережах.
Вказується, що зазнімковане на відео - робота операторів 73-го морського центру ССО на Херсонському напрямку.
Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом.
По цілям було завдано вогневе ураження FPV-дронами. Втрати противника склали: близько 10 військовослужбовців вбитими; двоє військовослужбовців пораненими; вщент знищений склад з боєкомплектом.
По росіянах на Херсонщині завдано нових ударів - дивіться відео:
Дрони на полі бою
Як зазначав президент Володимир Зеленський, дрони ЗСУ змінили безпекову ситуацію у Чорному морі та допомагають українським військам відбивати ворожі штурми. Саме через важливість застосування безпілотників на передовій глава держави доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.
"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - наголосив президент.
Тоді як у матеріалі BILD йшлося про те, що ЗСУ змушені використовувати дрони через проблеми з особовим складом - його не вистачає для відбиття атак росіян.
Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що він згоден з оцінкою керівника української військової розвідки генерала Буданового про те, що офіційний Київ досяг "певного паритету" з Кремлем у виробництві дронів-камікадзе дальнього радіусу дії. Згодом він пообіцяв, що Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві.
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