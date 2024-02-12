FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, десяток "двохсотих": всі подробиці

Стало відомо про ще один значний удар по російських окупантах у Херсонській області.

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ЗС РФ продовжують втрачати особовий склад за лінією фронту / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео ССО

Сили спецоперацій завдали потужного удару дронами по контрольно-спостережливому пункту росіян. В результаті повітряного нальоту "задвохсотилися" щонайменше десяток окупантів.

Відео масштабного розгрому місця перебування російських сил ССО опублікували 12 лютого у соцмережах.

Вказується, що зазнімковане на відео - робота операторів 73-го морського центру ССО на Херсонському напрямку.

відео дня

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом.

По цілям було завдано вогневе ураження FPV-дронами. Втрати противника склали: близько 10 військовослужбовців вбитими; двоє військовослужбовців пораненими; вщент знищений склад з боєкомплектом.

По росіянах на Херсонщині завдано нових ударів - дивіться відео:

Дрони на полі бою

Як зазначав президент Володимир Зеленський, дрони ЗСУ змінили безпекову ситуацію у Чорному морі та допомагають українським військам відбивати ворожі штурми. Саме через важливість застосування безпілотників на передовій глава держави доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - наголосив президент.

Тоді як у матеріалі BILD йшлося про те, що ЗСУ змушені використовувати дрони через проблеми з особовим складом - його не вистачає для відбиття атак росіян.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що він згоден з оцінкою керівника української військової розвідки генерала Буданового про те, що офіційний Київ досяг "певного паритету" з Кремлем у виробництві дронів-камікадзе дальнього радіусу дії. Згодом він пообіцяв, що Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві.

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