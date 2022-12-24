Неймовірна за напруженням свого трагізму історія сталася в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

У дружини бійця ЗСУ зупинилося серце, коли вона дізналася про загибель чоловіка / фото https://ua.depositphotos.com

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області сталася подвійна трагедія - спершу місцевий уродженець, боєць ЗСУ, загинув на фронті. А потім у його дружини, коли вона дізналася про смерть коханого, зупинилося серце.

Про це на своїй сторінці Facebook написав керівник місцевої райради Михайло Сімашкевич. Чиновник розповів, що 22 грудня стало відомо про загибель бійця ЗСУ Андрія Твердохліба. Наступного дня, 23 грудня, померла його дружина Марина Твердохліб.

"Вчора прийшла звістка про загибель ще одного героя — Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє дітей. Співчуття рідним і близьким", — написав Сімашкевич.

Сиротами залишилися двоє їхніх маленьких дітей.

Нагадаємо, у жорстоких боях з російськими окупантами загинув молодий десантник і спортсмен з Рівненської області - Андрій Каранюк (вихованець місцевого футбольного клубу "Верес"). Останнім часом Андрій Каранюк служив навідником 5-ї парашутно-десантної роти 2-го парашутно-десантного батальйону. І на цій посаді і загинув.

До того повідомлялося про те, що український актор, комік, телеведучий і учасник проекту "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув, захищаючи Батьківщину у складі ЗСУ від російських загарбників. Герою було всього лише 26 років.

Раніше, у березні, в Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі. Він був артистом дубляжу, брав участь в музичних шоу талантів, в тому числі в "Фабриці зірок-3".

Інші новини: