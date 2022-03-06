В Ірпені під обстрілами загинув відомий український актор і телеведучий

У соцмережі у Павла люди масово висловлюють співчуття.
В Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі.
Як передає український адвокат і журналіст Ярослав Куц, йому було 33 роки.
Паша Лі народився в Криму. Знімався в кіно і рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, у тому числі в Фабриці зірок-3.
В соцмережі Instagram у Павла люди масово висловлюють співчуття.
Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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