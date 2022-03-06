В Ірпені під обстрілами загинув відомий український актор і телеведучий

Павло Лі / instagram.com/pashaleeofficial

В Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі.

Як передає український адвокат і журналіст Ярослав Куц, йому було 33 роки.

Паша Лі народився в Криму. Знімався в кіно і рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, у тому числі в Фабриці зірок-3.

В соцмережі Instagram у Павла люди масово висловлюють співчуття.

Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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