На фронті загинув український актор і учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко

Гаркавко пішов до ЗСУ, аби перемогти російського окупанта.

Помер Ярослав Гаркавко / t.me/ligasmeha, pixabay.com

Український актор, комік і телеведучий Ярослав Гаркавко загинув, захищаючи Батьківщину в складі ЗСУ від російських загарбників.

Про це повідомляє проєкт Ліга Сміху на офіційному Telegram-каналі. "Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", - повідомляється в некролозі.

Сумну новину також підтвердив друг і колега Ярослава Олег Свищ: "Хочу щоб ви його пам'ятали. І я його пам'ятав. Це Ярік Гаркавко, мій друг - прекрасна та світла людина, захисник України, життя якого обірвалось через русняву мерзоту. З самого початку війни я тримався та ні разу не плакав. Сьодні плачу. Бо для мене він був дуже близьким". Пізніше, ймовірно від надлишку почуттів, Олег видалив пост-посвячення до Гаркавко.

Ярослав Гаркавко був яскравим коміком, який брав участь у гумористичному шоу Ліга сміху у складі команд ОГО і Воробушек.

Ліга сміху - проєкт, з якого вийшло не тільки безліч артистів, а й, під час війни, захисників України у складі ЗСУ та ТРО, а також волонтерів, які згуртувалися одним гумористичеким фронтом.

Олег Свищ підтвердив смерть Ярослава Гаркавко / instagram.com/olegsvish

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

Інші новини: