"Фашисти. Вас потрібно судити": футболістка збірної РФ обматюкала Путіна і Лукашенка

Вона наголосила, що обидва диктатори влаштували геноцид.

Футболістка збірної РФ Надія Карпова обматюкала на Путіна і Лукашенка/ сайт Кремля, Instagram

Футболістка збірної Росії Надія Карпова, яка грає також в іспанському "Еспаньолі", накинулася зі звинуваченнями на диктатора РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Спортсменка назвала їх фашистами і наголосила, що вони влаштували геноцид.

Про це вона написала у своєму Instagram. Росіянка таким чином відреагувала на коментар Лукашенка про те, що вони з Путіним обоє "співагресори".

Вона висловила сподівання у тому, що обидва диктатори опиняться на лаві підсудних.

"Ви – уй*бки! Ви – мразі, ви – ті, хто влаштував геноцид. Ви – ті, кого потрібно судити. Ви не просто "токсичні", ви – йоб*ні фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. І, я сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. Нах*й Путіна! Нах*й війну!" – написала Надія.

Раніше Карпова уже виступала проти російського диктатора Путіна. Спортсменка різко відреагувала на оголошену російським диктатором часткову мобілізацію в Росії. Тоді вона закликала росіян ігнорувати мобілізацію і не йти у військкомати, адже далі їх відправлять вбивати мирних українців.

Нагадаємо, у Росії трапилася істерика. Знаменита гімнастка і дворазова чемпіонка світу серед юніорів з художньої гімнастики росіянка Анастасія Сімакова покинула Росію. Як виявилося, Сімакова виступатиме за збірну Німеччини.

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