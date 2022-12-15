Йому був лише 21 рік: у боях за Україну трагічно загинув молодий десантник з Кіровоградщини

Загинув захисник під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, у селі Новоселівка.

У боях за Україну трагічно загинув молодий десантник Данило Бережний / Facebook Маліцький Андрій Іванович

Майже 10 місяців українські захисники мужньо протистоять російському воєнному вторгненню. На жаль, у цій кривавій війні Україна втрачає найкращих. Так, на війні з РФ трагічно загинув 21-річний захисник Данило Бережний. Героя провели в останню путь в його рідному Світловодську. Про це повідомив мер міста Андрій Маліцький у Facebook.

"Сьогодні скорботний день для всіх жителів нашої громади… Її хоробрий син повернувся додому назавжди… Безжальна війна в одну мить обірвала молоде життя 21-річного Данила Сергійовича Бережного", - написав Маліцький.

Загиблий воїн народився у Світловодську в 2001 році. Навчався у місцевому ліцеї №10 і закінчив політехнічний коледж. Потім хлопець пішов на службу за контрактом. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 79 ДШВ.

Загинув старший солдат під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, у селі Новоселівка.

"Данило був веселим, життєрадісним, привітним і завжди усміхненим, своїм позитивом він підбадьорював всіх довкола. Саме таким ми маємо запам’ятати нашого Героя, який віддав своє життя за цілісність і незалежність України", - наголосив мер.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Більше новин про загиблих героїв: