glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Йому був лише 21 рік: у боях за Україну трагічно загинув молодий десантник з Кіровоградщини

15 грудня 2022, 23:35
Загинув захисник під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, у селі Новоселівка.
загиблий захисник
У боях за Україну трагічно загинув молодий десантник Данило Бережний / Facebook Маліцький Андрій Іванович

Майже 10 місяців українські захисники мужньо протистоять російському воєнному вторгненню. На жаль, у цій кривавій війні Україна втрачає найкращих. Так, на війні з РФ трагічно загинув 21-річний захисник Данило Бережний. Героя провели в останню путь в його рідному Світловодську. Про це повідомив мер міста Андрій Маліцький у Facebook.

"Сьогодні скорботний день для всіх жителів нашої громади… Її хоробрий син повернувся додому назавжди… Безжальна війна в одну мить обірвала молоде життя 21-річного Данила Сергійовича Бережного", - написав Маліцький.

Загиблий воїн народився у Світловодську в 2001 році. Навчався у місцевому ліцеї №10 і закінчив політехнічний коледж. Потім хлопець пішов на службу за контрактом. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 79 ДШВ.

Загинув старший солдат під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, у селі Новоселівка.

"Данило був веселим, життєрадісним, привітним і завжди усміхненим, своїм позитивом він підбадьорював всіх довкола. Саме таким ми маємо запам’ятати нашого Героя, який віддав своє життя за цілісність і незалежність України", - наголосив мер.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Більше новин про загиблих героїв:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:35

Йому був лише 21 рік: у боях за Україну трагічно загинув молодий десантник з Кіровоградщини

23:21

Єрмак жорстко висловився про переговори з РосієюВідео

23:09

Як Маша Єфросиніна виглядає в реальному житті: Леся Нікітюк "спалила" колегу

22:45

Одним бампером на всі стільцях: Успенська отримує пенсію в США

22:40

3 імені, яких взимку чекає великий успіх та пощастить з грошимаВідео

Реклама
22:35

ЗСУ готують "котел": у CIT назвали напрямок і терміни нового контрнаступуВідео

22:08

Колишнього чоловіка Ані Лорак засипали питаннями про зрадницю: "Складно зрозуміти, що робити"Відео

22:03

"Максимально знищувати окупантів": в ОП назвали ключову умову перемоги у війніВідео

21:51

Гарік Мартиросян покинув Росію і переїхав до рідної Вірменії

21:47

Будуть нові відключення: Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕКВідео

21:40

"Треба подолати відстань у 84 км": Залужний оцінив шанси України повернути КримВідео

21:27

З таким ворогом, як РФ, можна і потрібно воювати до самого кінця — ЗалужнийВідео

21:10

Ведучі Сніданку з 1+1, акторки Жіночого Кварталу та Wellboy виконають колядку у проєкті "Ти не один"Відео

20:59

Батько довів: Гаррі і Меган зі сльозами на очах розповіли про втрату дитиниВідео

20:54

"Ми не на прийомі у психіатра": Зеленський потролив Путіна, який порівнює себе з Петром IВідео

20:23

"Росіяни не ідіоти": генерал ЗСУ назвав головні загрози у війні з РФВідео

20:22

Поповнення для ЗСУ: Німеччина передала Україні потужне озброєння та технікуВідео

20:11

"Зірвав великий куш": ЗСУ вправно ліквідували окупанта з темним минулим

20:10

Прикмети на 17 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

19:47

Ракетний удар по "лігву" ФСБ: на Херсонщині знищили базу окупантів РФВідео

Реклама
19:45

Демі Мур або Уэнздей Аддамс: вічна білявка Періс Хілтон шокувала зміною іміджу

19:32

Омолоджувальні стрижки для круглого обличчя 2023: 4 вдалі варіанти, що дійсно роблять стрункою

19:18

Тактика "м'ясорубка": Резніков назвав ймовірні терміни масштабного наступу РФВідео

19:16

"Такого навіть в Чечні не було": окупант в жаху плачеться на нестерпну службу в УкраїніВідео

19:15

Змія вже прекрасно розуміє, що отрутою вона може тільки плюватися, але не кусатиПогляд

19:00

"Ракети і дрони": експерт спрогнозував, коли росіяни масовано вдарять по УкраїніВідео

19:00

Гороскоп на завтра 16 грудня 2022: Рибам - афери і маніпуляції, а Скорпіонам - втрати

18:25

"У Москві гола шафа": британський адмірал пояснив, чому РФ скоро зазнає краху у війні з УкраїноюВідео

18:07

"Дивлюся на його портрет": Залужний розповів, хто для нього прикладВідео

17:25

"Готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її": розлучений Слава Дьомін показав кохану жінку

17:08

Україну накриють хуртовини і сніговий ураган: синоптики попередили про потужний циклонВідео

17:06

З курчати в красиву дівчину: Брежнєва ніжно привітала молодшу дочку

17:01

"Починати війну було трагічною помилкою": Зеленський пояснив, як Путін може вберегти своє життяВідео

16:28

"Думало воно, що зможе свято відібрати": актори Вечірнього Кварталу анонсували святкові концертиВідео

16:14

Повторний наступ на Київ та мобілізація: найважливіше з інтерв'ю ЗалужногоВідео

16:04

В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO "ПоплавОК" актуально

15:43

"Наступні півроку стануть вирішальними для України": Зеленський зробив важливу заявуВідео

15:29

Ризикуєте залишитися без вечері і без посуду: що не можна ставити в духовку

15:27

"Росія готує 200 тисяч нових солдатів": Залужний заявив, що армія РФ знову піде на штурм КиєваВідео

15:19

"Звичайний держиморда часів Петра I": Залужний жорстко вилаяв окупанта СуровікінаВідео

Реклама
14:57

У Генштабі однозначно відповіли щодо можливого "святкового перемир'я"Відео

14:53

З Днем працівників суду: яскраві картинки та чудові привітання у віршах та прозіФото

14:41

Втрати РФ перевалили за 100 тисяч: у Зеленського назвали разючу цифруВідео

14:33

"Виконували роботу краще за них": Гаррі і Меган Маркл посварили Чарльза і королівську сім'юВідео

14:10

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народуВідео

14:07

Військові пропонують обміняти депутатів Южноукраїнської міськради, які не захотіли заборонити ОПЗЖ, на полонених

13:56

Путін відмовився грати в хокей після чуток про операцію - Daily Star

13:43

Дії режиму Лукашенка вказують на підготовку Білорусі до війни проти України - ГенштабВідео

13:20

97% українців впевнені, що Україна відіб'є напад Росії - опитуванняВідео

13:17

Україна отримає ЗРК "Patriot": експерт розповів, де стоятимуть перші системиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти