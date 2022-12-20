Попереду кілька важких місяців війни, далі окупанти випрошуватимуть в України переговори – МВС

Про закінчення війни поки говорити ще рано, наголосив Денисенко.

У МВС попередили, що в України попереду кілька важких місяців війни/ 93-я ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Попереду в України кілька місяців важких боїв. Але після них російські окупанти будуть змушені сідати за стіл переговорів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону. Він зазначає, що росіяни зараз ще не хочуть сідати за стіл переговорів, а мають намір й далі намагатися захопити більше українських територій.

"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якихось їхніх "задумів" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів", – зазначає Денисенко.

Він попередив, що на українців чекають кілька важких місяців, проте далі окупанти, не досягнувши успіху, знову випрошуватимуть в України переговори.

"Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", – наголосив радник глави МВС.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що переговори між Україною і Росією найближчим часом неможливі, такої перспективи немає. Проте він висловив сподівання, що військові дії можуть закінчитися у 2023 році.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що російські загарбники переслідують дві мети, завдаючи масових ударів дронами-камікадзе по Україні. По-перше, вони хочуть придушити протиповітряну оборону України. Саме тому запускають не поодинокі безпілотники, а "пачками". По-друге, вони хочуть "завалити" українську енергосистему, щоб заморозити Україну.

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