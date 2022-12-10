У боях з ворогами загинув молодий футболіст і десантник ЗСУ

Останнім часом Андрій Каранюк служив навідником 5-ї парашутно-десантної роти 2-го парашутно-десантного батальйону. І на цій посаді і загинув.

У боях з ворогами загинув молодий футболіст та десантник ЗСУ / Рівненська обласна асоціація футболу

У жорстоких боях з російськими окупантами загинув молодий десантник і спортсмен з Рівненської області - Андрій Каранюк (вихованець місцевого футбольного клубу "Верес"). Його некролог був опублікований на Facebook-сторінці місцевої асоціації футболу.

Повідомляється, що Каранюк з дитячих років захоплювався футболом. Був вихованцем ДЮСШ рівненського "Вереса". Грав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України.

Однак закріпитися в "Вересі " Каранюк не зумів. Після чого виступав за низку команд районного рівня − ФК "Сатурн" (Дядковичі), ФК "Будмаркет Маяк" (Колоденко), ФК "Омеленець" (Велика Омеляна).

Після повномасштабного військового вторгнення Росії 24 лютого Каранюк відправився служити в ЗСУ, а далі − на фронт. Останнім часом він був навідником 5-ї парашутно-десантної роти 2-го парашутно-десантного батальйону. 3 грудня він отримав поранення, несумісні з життям, при виконанні бойових завдань. 12 грудня йому повинно було виповнитися 29 років.

Нагадаємо, раніше захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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