Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мирні переговори були змістовними, але прогресу нема: у МЗС назвали причину

Руслана Заклінська
25 березня 2026, 18:04
Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Київ має конкретні напрацювання навіть щодо найскладніших питань.
Україна готова до обговорення найскладніших питан / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse ​

Ключові тези Тихого:

  • Переговори України та США були змістовними
  • РФ блокує мирний процес і не зацікавлена в дипломатії
  • Україна має пропозиції навіть щодо складних питань

Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного врегулювання війни були змістовними, проте реального прогресу наразі немає. Головною перешкодою залишається Росія. Про це заявив речник Міністерство закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

За його словами, Росія фактично блокує мирний процес, не зацікавлена в дипломатії та робить ставку на продовження війни.

відео дня

"Україна має робочі пропозиції навіть щодо найскладніших питань, але все залежить від Росії", - заявив Тихий.

Для розблокування процесу Київ виступає за проведення зустрічі на найвищому рівні у форматі Україна-США-РФ. Водночас, незалежно від політичного треку, пріоритетним залишається обмін полоненими та повернення цивільних українців додому.

Речник МЗС наголосив, що загострення на Близькому Сході не є окремим конфліктом, адже Росія та Іран діють як єдині союзники. Події в обох регіонах - це частини глобального протистояння.

"Це два театри однієї війни. Посилюючи тиск на Росію - протидіємо Ірану, і навпаки", - заявив речник МЗС.

Попри те, що конфлікт на Близькому Сході частково відволікає увагу світу, Україна вже робить свій внесок у стабільність регіону. Зокрема, українські фахівці вже працюють у кількох державах Затоки, ділячись унікальним досвідом протидії повітряним атакам, дронам та ракетам.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, 22 березня українська делегація у Флориді провела зустріч із представниками США щодо переговорів про припинення війни. Сторони обговорили ключові питання та подальші кроки, зосередившись на узгодженні підходів для досягнення практичних результатів.

За словами секретаря РНБО Рустем Умеров, про підсумки першого дня доповіли президенту Володимир Зеленський. Переговори триватимуть і надалі. У США назвали зустрічі конструктивними та спрямованими на наближення до всеосяжної мирної угоди.

Президент Зеленський заявив, що після зустрічей української делегації зі США з’явилися сигнали про можливе продовження обмінів і обговорення гарантій безпеки для України та Європи. Він наголосив, що головне - досягти надійного миру, хоча Росія не демонструє бажання завершувати війну.

Як повідомляв Главред, США можуть вийти з переговорів щодо України та переключитися на інші пріоритети, зокрема Іран, якщо не буде прогресу в ключових питаннях. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

Читайте також:

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні МЗС України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти