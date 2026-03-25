Мирні переговори були змістовними, але прогресу нема: у МЗС назвали причину

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Київ має конкретні напрацювання навіть щодо найскладніших питань.

https://glavred.net/war/mirnye-peregovory-byli-soderzhatelnymi-no-progressa-net-v-mid-nazvali-prichinu-10751834.html Посилання скопійоване

Україна готова до обговорення найскладніших питан

Ключові тези Тихого:

Переговори України та США були змістовними

РФ блокує мирний процес і не зацікавлена в дипломатії

Україна має пропозиції навіть щодо складних питань

Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного врегулювання війни були змістовними, проте реального прогресу наразі немає. Головною перешкодою залишається Росія. Про це заявив речник Міністерство закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

За його словами, Росія фактично блокує мирний процес, не зацікавлена в дипломатії та робить ставку на продовження війни.

відео дня

"Україна має робочі пропозиції навіть щодо найскладніших питань, але все залежить від Росії", - заявив Тихий.

Для розблокування процесу Київ виступає за проведення зустрічі на найвищому рівні у форматі Україна-США-РФ. Водночас, незалежно від політичного треку, пріоритетним залишається обмін полоненими та повернення цивільних українців додому.

Речник МЗС наголосив, що загострення на Близькому Сході не є окремим конфліктом, адже Росія та Іран діють як єдині союзники. Події в обох регіонах - це частини глобального протистояння.

"Це два театри однієї війни. Посилюючи тиск на Росію - протидіємо Ірану, і навпаки", - заявив речник МЗС.

Попри те, що конфлікт на Близькому Сході частково відволікає увагу світу, Україна вже робить свій внесок у стабільність регіону. Зокрема, українські фахівці вже працюють у кількох державах Затоки, ділячись унікальним досвідом протидії повітряним атакам, дронам та ракетам.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, 22 березня українська делегація у Флориді провела зустріч із представниками США щодо переговорів про припинення війни. Сторони обговорили ключові питання та подальші кроки, зосередившись на узгодженні підходів для досягнення практичних результатів.

За словами секретаря РНБО Рустем Умеров, про підсумки першого дня доповіли президенту Володимир Зеленський. Переговори триватимуть і надалі. У США назвали зустрічі конструктивними та спрямованими на наближення до всеосяжної мирної угоди.

Президент Зеленський заявив, що після зустрічей української делегації зі США з’явилися сигнали про можливе продовження обмінів і обговорення гарантій безпеки для України та Європи. Він наголосив, що головне - досягти надійного миру, хоча Росія не демонструє бажання завершувати війну.

Як повідомляв Главред, США можуть вийти з переговорів щодо України та переключитися на інші пріоритети, зокрема Іран, якщо не буде прогресу в ключових питаннях. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

Читайте також:

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред