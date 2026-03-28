Зеленський різко відповів на звинувачення Рубіо в брехні – що він сказав

Зеленський підкреслив, що "більша частина айсберга не видна".

Зеленський відповів Рубіо

Зеленський відреагував на звинувачення Рубіо у брехні

Президент зауважив, що Росія вимагає виведення військ з Донбасу

Він також додав що ніколи не казав, що США на нього тиснуть

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, у якій той звинуватив українського лідера у "брехні".

У відповідь на питання кореспондента УНІАН під час спілкування з журналістами президент наголосив, що нікому не брехав.

"Я сказав… Як то кажуть, більша частина айсберга не видна. Отож, повірте, я сказав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто, можна формулювати по-різному", - підкреслив він.

За його словами, країна-агресор Росія вимагає виведення військ з Донбасу, а США розглядають формат гарантій лише після виконання цієї умови.

"Ми хотіли б отримати їх до закінчення війни, але нам сказали — ні. Я сказав, що це не буде працювати…", - додав Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що ніколи не казав, що США на нього тиснуть.

"Я ніколи не говорив, що американці на нас тиснуть. Ми й так розуміємо, що відбувається… Я нікому не брехав. Усі бачать, хто в цій ситуації агресор і хто на кого тисне. Це не обов’язково озвучувати вголос", - підсумував президент України.

Чому Рубіо звинуватив Зеленського у брехні

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що заява Зеленського, що нібито США пов'язують гарантії безпеки з виходом України з Донбасу, — неправда.

"Це брехня. Я бачив, що він це сказав. Шкода, що він так сказав, бо він знає, що це неправда і йому так не говорили. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не набудуть чинності, доки не закінчиться війна, інакше ви вплутуєтеся у війну. Але це не пов'язано з відступом території. Не знаю, чому він так каже. Це просто неправда", - сказав держсекретар США.

Він також зазначив, що США повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни, але не виступають за це.

Гарантії безпеки - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця говорив, що майбутня безпекова угода України з США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі.

Президент України Володимир Зеленський казав, що українці очікують чітких і дієвих гарантій безпеки, адже попередні міжнародні домовленості не захистили країну від російської агресії.

Водночас очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що США готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі. Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

