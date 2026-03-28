Скандал між Україною та США отримав продовження: нові деталі мирних переговорів

Зеленський відреагував на заяви Рубіо, пояснивши позицію щодо отримання гарантій безпеки від США та вимог про виведення українських військ з Донбасу.

Мирні переговори - Росія виставила ультиматум Україні, що хоче Кремль

28 березня України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом на Близькому Сході, провів спілкування з українськими та міжнародними журналістами, під час якого окреслив ключові виклики для України на тлі нової глобальної ескалації. Головною темою стали ризики, пов’язані з війною США проти Ірану, зокрема можливе перенаправлення західної військової допомоги з України на Близький Схід, однак, за словами президента, станом на зараз таких сигналів від партнерів немає.

Зеленський наголосив, що Україна уважно відстежує розвиток ситуації в регіоні, зокрема обсяги використання американського озброєння та взаємодію Ірану з Росією, адже це безпосередньо впливає як на перебіг війни проти України, так і на глобальний баланс сил.

Главред зібрав основні заяви президента України.

Зеленський відповів на звинувачення Рубіо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви держсекретаря США Марко Рубіо про нібито неправдивість його слів щодо вимог Вашингтона вивести українські війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

"Знаєте, як кажуть, більша частина айсберга не видна. То, повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто", – зазначив глава держави, передає Укрінформ.

Глава держави підкреслив, що Росія висуває жорстку вимогу щодо повного виведення українських сил із Луганської та Донецької областей як умову припинення війни. Водночас США наполягають на тому, що гарантії безпеки можуть бути надані лише після завершення бойових дій.

"До цього можна ставитися по-різному. Але всі сигнали, які надходили протягом усього переговорного процесу, свідчать про те, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до завершення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою завершення війни. Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпосередньо від Сполучених Штатів Америки, не до припинення вогню, не до закінчення війни. А після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки", – вказав він.

Зеленський нагадав, що Україна прагнула підписати безпекові гарантії ще до завершення війни, і це питання обговорювалося як публічно, так і на переговорах з американською стороною.

За його словами, відповідні домовленості були майже узгоджені, однак у США наполягли, що їхнє підписання можливе лише після закінчення війни. Він також зазначив, що механізм реалізації таких гарантій передбачає рішення Конгресу, яке може бути ухвалене вже після завершення бойових дій, хоча ключовим є сам факт їх надання, а не момент набуття чинності.

"Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу, і це умова на сьогодні", - резюмує він.

Зеленський винунув пропозицію Кремлю

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна може припинити завдавати ударів по енергооб’єктах країни-агресорки Росії лише в тому разі, якщо Кремль погодиться на аналогічний крок. Він зазначив, що атака ЗСУ на нафтовий термінал "Усть-Луга" в Ленінградській області стала відповіддю на дії російської сторони проти української енергетики.

"Ми відповіли на удар по нашій енергетиці, ми відповіли сильним ударом, зменшили можливості Усть-Луга (нафтового терміналу РФ в Балтійському морі, - ред.). Ми їх зменшили десь, доповідь була – 40% їх можливостей залишилось в цьому об'єкті після кількох відповідних операційних дій", - вказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню і продовжує це робити, зокрема під час контактів із партнерами після чергових атак. На його думку, перехід до дипломатичного врегулювання є вигідним для всіх сторін, однак для цього Росія має припинити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Чим буде в Україні дефіцит пального

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час поїздки на Близький Схід вдалося домовитися про постачання дизельного пального для України щонайменше на рік. За його словами, перед візитом було визначено два ключові завдання, і обидва вдалося реалізувати.

"Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК "Нафтогазу", що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих", - сказав президент.

Він також зазначив, що на початку резерви пального в країні фактично були відсутні. Це пояснюється ударами Росії з перших днів війни, а також особливостями довгострокових контрактів, укладених українськими компаніями, приватним сектором і "Укрнафтою". Фактично запаси були закладені саме в контрактах, однак у кризових умовах це може як допомагати, так і створювати затримки, тому виникла потреба у стабільних довгострокових домовленостях з енергетичними партнерами.

Зеленський підкреслив, що наразі Сили оборони України повністю забезпечені пальним. Пріоритет у постачанні надається армії, і держава чітко розуміє необхідні обсяги. Загалом щомісячне споживання дизелю та бензину становить близько 700 тисяч тонн, що відповідає приблизно 7,2–7,4 мільйона тонн на рік, і ці потреби Україна здатна покривати.

Про що вдалось домовитись з країнами Перської затоки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до країн Перської затоки Україна укладає десятирічні угоди з арабськими державами Близького Сходу щодо спільного виробництва озброєння.

Глава держави пояснив, що співпраця з країнами регіону охоплює кілька напрямків і має бути взаємовигідною, а не обмежуватися лише отриманням допомоги. Серед ключових сфер — оборонна галузь, де йдеться про спільне виробництво, обмін досвідом і ресурсами, зокрема тими, яких бракує одній зі сторін.

Ще одним важливим напрямом є довгострокове енергетичне партнерство, оскільки Україна стикається з дефіцитом ресурсів і потребує стабільних домовленостей із країнами, що мають відповідні можливості.

"Ми говоримо про десятирічне співробітництво. Ми підписали вже з Саудівською Аравією відповідну угоду. Ми підписали тільки що з Катаром відповідну угоду також на 10 років. Ми підпишемо з Еміратами також на 10 років. Це буде впродовж кількох днів. Ми вчора про це домовились з президентом, у нас залишились люди, які з обох боків працюють вже над юридичною складовою", - повідомив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що сторони обговорюють розвиток глобального експорту. У межах десятирічних угод передбачається спільне виробництво та будівництво нових підприємств, що має сприяти зміцненню економічної співпраці.

Чи будуть українці брати участь в бойових діях на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові не будуть залучені до бойових дій на Близькому Сході, натомість Україна надаватиме допомогу у вигляді експертної підтримки.

"Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, то це інше питання", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що співпраця з країнами регіону охоплюватиме такі напрями, як аналітика, навчання, спільне виробництво та інвестиції. Основна роль українських фахівців полягатиме в обміні досвідом щодо захисту стратегічних об’єктів, зокрема інфраструктури та енергетики.

За словами президента, Україна вже отримує вдячність за свій досвід і фактично змінила геополітичний баланс у цьому напрямку, оскільки має унікальні напрацювання, зокрема у протидії іранським ударним дронам. Саме ці знання українська сторона передає партнерам.

"Безумовно, у них є системи з різних країн, антибалістичні системи тощо. Але боротись з масовими нападками "Шахедів" ніхто не може", - резюмує глава держави.

Зеленський також зазначив, що країни Близького Сходу наразі не мають настільки інтегрованої системи протиповітряної оборони, як в Україні, яка здатна ефективно відбивати масовані атаки різними засобами. Крім того, Україна володіє потужними можливостями у сфері радіоелектронної боротьби.

"Такого немає. І сьогодні ми показуємо цю демонстрацію - які повинні бути рішення. Далі - як повинна захищатися інфраструктура від різних ударів, різного характеру… Ми формуємо довгострокове співробітництво в цьому", - повідомив Зеленський.

Чи передають США зброю, яка була призначена Україні на Близьких Схід

Володимир Зеленський повідомив, що наразі з боку США не надходило сигналів про перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід.

"Що стосується перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалось. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Зокрема, довготривалість війни, гадаю, буде рішучим фактором в такому питанні. Надіюсь, що не буде відповідних кроків", — сказав він.

Він зазначив, що українська сторона добре розуміє масштаби застосування американської зброї у протистоянні з Іраном, а також обізнана про можливості самого Ірану і його потреби у співпраці з Росією.

За словами президента, ці фактори можуть впливати на розвиток ситуації як в Україні, так і на Близькому Сході, однак наразі немає ознак того, що військова допомога Україні буде переорієнтована.

Як Росія помагає Ірану – чим небезпечне зняття санкцій з РФ

Крім того, Зеленський заявив, що Росія проводить супутникову розвідку військових і енергетичних об’єктів США та країн Близького Сходу, що може свідчити про підготовку до потенційних атак.

"На агресора потрібно тиснути. Зняття санкцій - це точно не тиск. Виходить, чесно кажучи, дивно: знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об'єктах, і туди входять також країни, які говорять про зняття санкцій, або їх знімають. Нехай люди самі роблять висновки", - сказав він.

Зеленський зазначив, що щоденно отримує дані від української розвідки. Зокрема, він поділився інформацією з ранкової доповіді щодо діяльності російських супутників. Президент зауважив, що супутники РФ здійснили зйомки військових об'єктів США в регіоні Близького Сходу в інтересах Росії.

Зокрема, 24 березня було зафіксовано зйомку спільної американо-британської бази Дієго Гарсія на острові Чагос в Індійському океані, причому попередньо такі дії відбувалися ще 19 січня. Також російські супутники фіксували міжнародний аеропорт Кувейту та частину нафтового родовища Великий Бурган.

25 березня під спостереження потрапила авіабаза Принц Султан у Саудівській Аравії, яку, за даними, вже знімали 20 і 23 березня. Наступного дня, 26 березня, було зафіксовано зйомки нафтогазового родовища Шайбах у Саудівській Аравії, авіабази Інджирлік у Туреччині, авіабази Аль-Удейд у Катарі, а також окремих об’єктів у районі Хайфи, хоча деталі щодо останнього залишаються неуточненими.

Президент підкреслив, що у цьому переліку немає українських об’єктів, і звернув увагу на те, що Росія, попри санкції, продовжує отримувати ресурси та передавати дані, які можуть використовуватися для атак на об’єкти США та їхніх союзників.

Він також наголосив, що подібні супутникові зйомки зазвичай здійснюються з метою підготовки до можливих ударів.

"Коли в Україні іде зйомка об'єктів, ми знаємо, що їх треба прикривати, тому що пропрацьовується операція по знищенню цих об'єктів — енерго- й водопостачання, військових об'єктів тощо. Всі знають, для чого іде зйомка, для чого йде повторна зйомка. Всі знають, для чого потрібна третя зйомка, всі знають, що буде точно завдано удару. Якщо руські це роблять, як можна знімати санкції?", - сказав він.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

