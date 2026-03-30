Перемога України через війну США з Іраном: розкрито несподіваний сценарій

Пітер Каддік-Адамс звертає увагу на успіхи українських військових у використанні систем ППО.

Баланс сил може змінитися на користь України

Головне:

Україна отримала унікальний військовий і технологічний досвід, особливо у сфері БПЛА

Україна здатна посісти лідируючі позиції на світовому ринку дронів

На тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану часто лунає думка, що це негативно позначиться на Україні — через зростання цін на нафту та можливий перерозподіл ресурсів Заходу.

Однак, як зазначає історик Пітер Каддік-Адамс у матеріалі для The Telegraph, ситуація може мати й протилежний ефект.

Він підкреслює, що за час війни Україна отримала унікальний військовий і технологічний досвід, особливо у сфері безпілотників, які стали ключовим інструментом на полі бою. Цей досвід дозволяє швидко впроваджувати ефективні рішення та створювати перевірене в бойових умовах озброєння.

На думку автора, Україна здатна зайняти лідируючі позиції на світовому ринку дронів, причому попит на такі технології вже виявляють країни Перської затоки. Інтерес пов'язаний не тільки з ударними БПЛА, а й з доступними засобами протидії, які дозволяють ефективно боротися із загрозами.

Історик також звертає увагу на успіхи українських військових у використанні систем ППО. Раніше генерал Крістофер Каволі зазначав, що українські розрахунки застосовують більш точковий і економний підхід.

"Тепер ми вчимося у них", — говорив генерал.

Крім того, Каддік-Адамс вказує, що сучасні конфлікти змінюють баланс сил: недорогі технології здатні знищувати дорогу техніку.

"Гроші більше не дорівнюють силі, оскільки технології Києва продемонстрували, що десятки тисяч доларів можуть в одну мить знищити мільярди", — пише Каддік-Адамс.

У підсумку, за його оцінкою, незважаючи на ризики, Україна може опинитися серед тих, хто отримає вигоду від поточної геополітичної ситуації завдяки своїм технологіям, досвіду та здатності швидко адаптуватися.

Як писав Главред, Ізраїль і США раніше почали наносити удари по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

