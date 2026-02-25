Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

Марія Николишин
25 лютого 2026, 18:03
Орбан також налаштований впровадити обмеження поблизу кордону з Україною.
Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська
Орбан розгортає війська для захисту енергооб'єктів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor

Головне:

  • Угорщина звинувачує Україну у підготовці "диверсій проти енергетики"
  • Орбан хоче розмістити війська біля енергооб'єктів для їхнього захисту
  • Він також наказав заборонити польоти дронів

В Угорщині звинуватили Україну у нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" та впроваджують обмеження поблизу кордону з Україною, посилюють присутність військових біля енергооб'єктів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Щойно завершилося засідання ради оборони, яке я скликав через українську нафтову блокаду. Із 27 січня нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба". З даних зрозуміло, що це безпрецедентне зупинення має не технічні, а політичні причини", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За його словами, "український уряд чинить тиск на Угорщину та Словаччину нафтовою блокадою", і після ознайомлення зі звітами служб національної безпеки він зрозумів, що Україна начебто "готується до подальших дій для порушення роботи угорської енергосистеми".

"Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розгорнемо солдатів і обладнання для відбиття атак біля пріоритетних енергооб'єктів. Поліція патрулюватиме посиленими силами навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління. А в повіті Саболч-Сатмар-Берег я наказав заборонити польоти дронів. Угорщину не можна шантажувати", - сказав Орбан.

Пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що відповідальність за пошкодження нафтопроводу "Дружба" лежить на Росії, а не на Україні.

Глава держави також порадив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вести переговори з Москвою.

"Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росію, бо не Україна є причиною зруйнування нафтопроводу", - наголосив він.

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо і Орбана - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж. Він заявив, що Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок Україні електроенергії, якщо вона не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Словаччина також офіційно зупинила екстрені поставки електроенергії Україні. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо говорить, що заборона поставок діятиме до того часу, поки Україна не відновить поставки нафти до Словаччини по нафтопроводу "Дружба".

Водночас, в МЗС України закликали уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Там наголосили, що ультиматуми слід надсилати до Кремля, а точно не до Києва.

Читайте також:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Орбан новини Угорщини нафтопровід "Дружба"
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомо

Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомо

19:46Україна
В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо

19:40Світ
РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:22Фронт
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Останні новини

19:56

Для одного знака зодіаку відкриється грошовий портал: гороскоп на березень 2026

19:46

Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомоВідео

19:40

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомоВідео

19:37

Чорні плями на трояндах: як запобігти грибковому захворюваннюВідео

19:36

Вдарить мороз до -5 градусів: погода в Тернополі різко зміниться

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
19:31

Дівчина назвала кішку на честь вовка: ніхто не був готовий до того, що станетьсяВідео

19:13

На кого чекає доленосний березень і чиє життя переверне затемнення: прогноз на місяцьВідео

19:10

Чому в Китаї почалась масова чистка арміїПогляд

19:06

Чому ілюмінатори в літаку малі та круглі: стюардеса розповіла правду

Реклама
19:00

"Аптеки 9-1-1" під час війни стають справжніми пунктами підтримки: історія роботи у прифронтовому Ізюмі новини компанії

18:51

Контроль на дорогах посилюється: кого і за що штрафуватимуть у 2026Відео

18:48

Вже продають майже за безцінь: один овоч рекордно впав у ціні

18:37

Повного завершення війни не буде - розкрито цікавий нюанс щодо переговорів

18:36

Жінка заявила, що "старіє в зворотному напрямку": у чому її секретВідео

18:34

Хеллі Беррі розповіла, що вона не дозволяє нареченому робити в ліжку

18:30

ЛУН визначив ТОП-100 девелоперів України — інвестиційна група MOLODIST у лідерах новини компанії

18:22

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

Реклама
17:52

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

17:37

Де в Україні поховані Нестор Літописець і Ілля Муромець – історик здивувавВідео

17:35

Як виглядати стильно навесні 2026 без зайвих витрат - поради стилістки

17:21

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: 11 неочевидних ознак, які більшість ігнорує

17:10

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

17:07

Не просто яєчня: рецепт сніданку з чотирьох інгредієнтів за 7 хвилин

16:57

У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

16:55

Стрибок цін на продукти у березні: що найбільше вдарить по гаманцях українців

16:51

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

16:23

"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

16:18

Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

16:18

Як часто потрібно міняти щітку для унітазу: думки розділилися

16:01

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

15:40

Зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство

15:31

У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

15:26

Три знаки зодіаку переживуть доленосний перелом: життя почне змінюватися

15:25

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

15:04

"Я люблю Україну" повертається: ТЕТ оголошує дату прем’єри нового сезону та розкриває зіркових учасників

14:51

Що означає слово "розмай" з пісні Яремчука "Гай, зелений гай": неочікувана відповідь

Реклама
14:42

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

14:31

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

14:30

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

14:24

Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

14:11

Потужний удар по Криму: ССО вщент знищили головні системи ППО росіян, подробиці

14:05

Покинутого на морозі собаку забрали з притулку: його реакція вразила

13:58

Еволюція тактичного захисту: Чому українське спорядження стає стандартом якості новини компанії

13:58

Ні образу, ні смаку: стиліст розповіла, як не зганьбитися при виборі речей

13:54

У РФ готуються до приїзду Алли Пугачової

13:44

Без зайвих витрат: дівчина перетворила звичайний гараж на стильний будинокВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти