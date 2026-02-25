Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

Орбан також налаштований впровадити обмеження поблизу кордону з Україною.

https://glavred.net/world/orban-obvinil-ukrainu-v-podgotovke-diversiy-vengriya-razvorachivaet-voyska-10743962.html Посилання скопійоване

Орбан розгортає війська для захисту енергооб'єктів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor

Головне:

Угорщина звинувачує Україну у підготовці "диверсій проти енергетики"

Орбан хоче розмістити війська біля енергооб'єктів для їхнього захисту

Він також наказав заборонити польоти дронів

В Угорщині звинуватили Україну у нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" та впроваджують обмеження поблизу кордону з Україною, посилюють присутність військових біля енергооб'єктів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Щойно завершилося засідання ради оборони, яке я скликав через українську нафтову блокаду. Із 27 січня нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба". З даних зрозуміло, що це безпрецедентне зупинення має не технічні, а політичні причини", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, "український уряд чинить тиск на Угорщину та Словаччину нафтовою блокадою", і після ознайомлення зі звітами служб національної безпеки він зрозумів, що Україна начебто "готується до подальших дій для порушення роботи угорської енергосистеми".

"Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розгорнемо солдатів і обладнання для відбиття атак біля пріоритетних енергооб'єктів. Поліція патрулюватиме посиленими силами навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління. А в повіті Саболч-Сатмар-Берег я наказав заборонити польоти дронів. Угорщину не можна шантажувати", - сказав Орбан.

Пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що відповідальність за пошкодження нафтопроводу "Дружба" лежить на Росії, а не на Україні.

Глава держави також порадив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вести переговори з Москвою.

"Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росію, бо не Україна є причиною зруйнування нафтопроводу", - наголосив він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо і Орбана - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж. Він заявив, що Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок Україні електроенергії, якщо вона не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Словаччина також офіційно зупинила екстрені поставки електроенергії Україні. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо говорить, що заборона поставок діятиме до того часу, поки Україна не відновить поставки нафти до Словаччини по нафтопроводу "Дружба".

Водночас, в МЗС України закликали уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Там наголосили, що ультиматуми слід надсилати до Кремля, а точно не до Києва.

Читайте також:

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред