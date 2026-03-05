Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

Українська сторона оцінила скоординовані дії угорської та російської влади.

https://glavred.net/world/moskva-osvobodila-dvuh-plennyh-vsu-no-peredala-ih-vengrii-reakciya-ukrainy-10746230.html Посилання скопійоване

Двох українських військовослужбовців Москва віддала Угорщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Головне:

Москва передала Угорщині двох військовослужбовців ЗСУ, які були в полоні

Сіярто закликав угорців триматися осторонь війни в Україні

Координаційний штаб засудив передачу Угорщині українських військовополонених

3 березня під час розмови з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив правителя Кремля про звільнення з полону двох військових, які служили у лавах ЗСУ.

Сьогодні, 5 березня, глава МЗС Угорщини Петр Сійярто повідомив, що під час його візиту в Москву країна-агресорка Росія віддала двох полонених військовослужбовців, які мають угорське та українське громадянство.

відео дня

"Вчора ми привезли військовополонених з Москви... Ми, угорці, повинні всіма силами виступати за мир, і наше найважливіше завдання – ніколи не допустити, щоб Угорщина втягнулася в цю війну, що відбувається у сусідній країні. Ми повинні триматися осторонь від цієї війни і захищати кожного угорця від наслідків цієї війни та від самої війни" , - йдеться в повідомленні міністра.

Під час спілкування з журналістами Сіярто зауважив, що Путін нічого не просив взамін за військовополонених. Дізналися про них в Угорщині, за словами міністра, після звернень одного з полонених та мами іншого військовослужбовця.

Як в Україні відреагували на інцидент

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що передача Росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права.

"Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії Росії проти Європи", - йдеться у заяві.

Також там зауважили, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.

"Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою. Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників", - додали у координаційному штабі.

Там також нагадали, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

Позиція Угорщини щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше представник Угорщини, фактично, оголосив ультиматум Києву: поки транзит не буде відновлено, країна блокуватиме будь-які важливі для України рішення в Євросоюзі.

Напередодні також посол Угорщини при ЄС висловив заперечення проти механізму, що передбачає запозичення коштів шляхом випуску боргових зобов'язань, гарантованих бюджетом Євросоюзу.

Інші новини:

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред