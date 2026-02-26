Рус
Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

Анна Косик
26 лютого 2026, 10:21
Угорський політик вимагає більше поваги від Зеленського.
Орбан, Зеленский
Угорський прем'єр звернувся напряму до Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor

Що заявив Орбан:

  • Україна нібито намагається втягнути Угорщину у війну
  • Політики ЄС і України прагнуть встановити в Угорщині "українофільський уряд"
  • Угорщина вимагає відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського. Його політик опублікував у соцмережі X.

Орбан стверджує, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресоркою Росією та Україною.

відео дня

"Протягом чотирьох років ви працюєте над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. За цей час ви отримали підтримку від Брюсселя та забезпечили підтримку угорської опозиції", - наголосив угорський прем'єр.

За словами Орбана, Брюссель та угорська опозиція координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині "українофільський уряд". Крім того, Україна заблокувала "критичний для енергопостачання Угорщини" нафтопровід "Дружба".

"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та загрожують безпечному та доступному енергопостачанню угорських родин. Тому я закликаю вас змінити вашу антиугорську політику! Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народові, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергію", - додав він.

Наприкінці звернення Орбан закликав Зеленського негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба", утриматися від будь-яких подальших "атак на енергетичну безпеку" Угорщини та проявляти більше поваги до країни.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Чи небезпечні для України ультиматуми Угорщини - думка експерта

Главред писав, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Угорщина заявила про припинення постачання дизпалива на український ринок.

Але це не буде критичним для України рішенням. Справа в тому, що обсяги імпорту з Угорщини дизеля були відносно невеликими, тому українські споживачі суттєвого впливу, ймовірно, не відчують.

Політика Угорщини щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше також Будапешт виступив проти надання Києву кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро. Посол Угорщини при ЄС висловив заперечення проти механізму, що передбачає запозичення коштів шляхом випуску боргових зобов'язань, гарантованих бюджетом Євросоюзу.

Напередодні угорський політик сказав, що доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", країна буде блокувати будь-які важливі для Києва рішення.

Інші новини:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Угорщина Володимир Зеленський Віктор Орбан новини України новини Угорщини нафтопровід "Дружба"
5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

