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Температура до 39 і параліч: Україну атакує небезпечна хвороба

3 листопада 2021, 20:01

Всі діти були невакциновані проти хвороби.

Лікарня
Поліомієліт у дітей / УНІАН

У Закарпатській області у 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт, а у 4 дітей виявили поліовірус.

Як повідомила головна епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик у коментарі BBC News Україна, всі діти були невакциновані проти хвороби.

Медик підкреслила, що спочатку хворобу діагностували у 12-річної дівчинки з Тячівського району. Вона, як і інші четверо дітей, була невакцинована від поліовірусу.

У дитини спочатку почалися гострі кишкові розлади, а за три дні температура піднялася до 39, з'явилися болі в попереку і лихоманка. Наступного дня у дівчинки паралізувало ногу.

Захворювання дитини підтвердили в лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я в Києві та в лабораторії Гельсінкі.

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Мати дитини після того, як у її дочки виявили недугу, змінила своє ставлення до вакцинації і дозволила прищепити інших своїх дітей.

Медичний директор Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк повідомила, що дівчинку чекає більше року реабілітації.

Як розповіла головний епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик, у 4 дітей із Закарпаття підтвердили поліовірус ІІ типу. Вони контактували з дитиною з Рівненської області, у якої раніше діагностували поліомієліт. Діти перебувають вдома під наглядом медиків, пише ТСН.

Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний розповів, що на Закарпатті лише 49% дітей щеплені від поліомієліту. Він пов'язує це з діяльністю антивакцинаторів. Також посадова особа пояснює, що багато відмов батьки аргументують релігійними переконаннями.

Що таке і чим небезпечний поліомієліт

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-яка невакцинована людина.

Згідно з медичними стандартами, перше щеплення потрібно зробити в перші місяці життя. Єдиний шлях убезпечити себе і своїх дітей від наслідків цієї хвороби – вакцинація, оскільки специфічного лікування від поліомієліту не існує.

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На території однієї з ОТГ у Рівненській області виявили спалах поліомієліту - хворобу діагностували у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер. Малюка паралізувало, а медики стали проводити профілактичні заходи і запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.

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здоров'я поліомієліт
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