COVID-19 увійшов до трійки найбільш смертельних хвороб серед українців

Смертність в Україні / УНІАН

В Україні з січня по серпень 2021 року загалом померло 439 400 осіб. Однією з найчастіших причин смерті українців стало захворювання на COVID-19.

За даними Державної служби статистики, коронавірусна інфекція знаходиться на третьому місці за смертністю - після хвороб системи кровообігу і раку.

Повідомляється, що найбільш частою причиною смерті серед українців стали хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 осіб. Згідно зі статистикою, від раку померло 49 021 людина, а від коронавірусу — 37077.

Грип та пневмонії стали причиною смерті 10 068 осіб, а хвороби органів травлення забрали на той світ 16 000 осіб. Від інфекційних хвороб померли 4214 людей, в тому числі туберкульоз забрав життя 1905 українців. Від СНІДу померло 1546 громадян — це менше, ніж в результаті ДТП.

Всього із зовнішніх причин за цей період 2021 року загинуло 18 627 осіб, у тому числі:

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2200 людей загинули в ДТП;

4099 - через самогубства;

1269 - через утоплення;

1181 - через отруєння алкоголем;

1033 - випадкові отруєння;

848 - через умисне вбивство;

808 - під час пожежі.

Загальне скорочення чисельності населення в січні-серпні склало 245 900 осіб.

Коронавірус в Україні

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної як мінімум в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі буде мутувати так, що підвищиться рівень летальності і збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.