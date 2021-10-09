Без щеплення – геть зі школи: на Рівненщині починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту

Нещеплених дітей не пускатимуть на навчання / УНІАН

У Рівненській області починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту після зафіксованого випадку захворювання і пізніше паралічу у 1,5-річної дитини. Її батьки свідомо відмовилися від щеплень через релігійні переконання.

Місцева комісія з питань ТЕБ і НС вирішила класифікувати ситуацію як надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного масштабу. Протягом 14 днів в області будуть вакциновані від поліомієліту всі жителі до п'яти років, а невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання, повідомили у МОЗ.

Пресслужба відомства додала, що в Україні дуже низький рівень імунізації проти поліомієліту. Наприклад, в 2021 році планові щеплення отримали лише 53% дітей віком до одного року, хоча країна закупила достатню кількість препаратів. При таких темпах до кінця року ніяк не можна вакцинувати 95% осіб, що необхідно для вироблення колективного імунітету.

Окрім того, комісія ТЕБ та НС вирішила, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей забезпечать інші формами навчання.

Що передувало

За даними Міністерства охорони здоров'я., паралізована дитина з Рівненської області не була вакцинованою, батьки відмовилися робити щеплення через релігійні переконання. Перші симптоми у дитини проявилися 1 вересня, а вже 3 вересня він потрапив до лікарні з симптомами парезу ніг.

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Що таке поліомієліт

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-який невакцинована людина.

Згідно з медичними стандартами, перше щеплення потрібно зробити в перші місяці життя. Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби — вакцинуватися, оскільки специфічного лікування не існує.