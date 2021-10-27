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Під загрозою життя дітей: на Рівненщині оголосили надзвичайну ситуацію через небезпечну хворобу

27 жовтня 2021, 11:04

Хворобу діагностували у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер.

коронавірус
Уже почалася вакцинація / Фото Reuters

У Рівненській області запровадили надзвичайну ситуацію біологічного характеру через поліомієліт.

Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я ігор Кузін повідомив на прес-конференції 26 жовтня

"В Україні був зареєстрований випадок вакциноспорідненого поліовірусу другого типу. Ці результати були підтверджені національною референс-лабораторією ВООЗ. Відповідно, відбулося засідання комісії ТЕБ та НС на рівні Рівненської області, де було оголошено надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного рівня. По інструкціях, якими зараз керується уряд, було запущено нульовий раунд імунізації дітей на рівні області, який необхідний для того, щоб захистити дітей від поліовірусу", – передає слова Кузіна "Укрінформ".

читайте такожЯкі народні методи марні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддюГоловний санлікар також повідомив, що зараз у Рівненській та Закарпатській областях проводиться епідрозслідування, МОЗ чекає результатів лабораторних досліджень на рівні цих регіонів.

"У цих областях ми підкреслюємо посилення рутинної імунізації дітей віком до одного року інактивованою поліовакциною, а також охоплення дітей інших вікових груп", – розповів заступник міністра.

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Спалах поліомієліту на Рівненщині

На території однієї з ОТГ у Рівненській області виявили спалах поліомієліту - хворобу діагностували у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер. Малюка паралізувало, а медики стали проводити профілактичні заходи та запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.

Що таке і чим небезпечний поліомієліт

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії та слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-яка невакцинована людина.

Згідно з медичними стандартами, перше щеплення потрібно зробити в перші місяці життя. Єдиний шлях убезпечити себе і своїх дітей від наслідків цієї хвороби – вакцинація, оскільки специфічного лікування від поліомієліту не існує.

Автор: Сергій Кущ
viber
поліомієліт
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