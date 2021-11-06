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"Тіла вирізали з авто": з'ясувалися подробиці кривавої аварії на Миколаєвщині

6 листопада 2021, 21:56

Обидва легковики їхали в напрямку Миколаєва. Chevrolet наздогнав ВАЗ. Удар був такої сили, що Жигулі викинуло на узбіччя.

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Подробиці страшної аварії в Миколаївській області

У страшній аварії в Миколаївській області загинуло двоє дітей у віці трьох і п'яти років. Ще троє малюків з цієї родини та їхня мати перебувають у лікарні.

ДТП трапилась сьогодні вночі на дорозі Херсон – Миколаїв. У Жигулі з багатодітною сім'єю врізалося інше авто, йдеться в сюжеті ТСН.

Рузанна Маультеле в одну мить втратила дітей і чоловіка. Крім того, жінка вагітна.

Обидва легковики їхали в напрямку Миколаєва. Chevrolet наздогнав ВАЗ. Удар був такої сили, що Жигулі викинуло на узбіччя. Машина полетіла до кювету, перекинулася, її зім'яло як бляшанку. Водій і дві його доньки загинули на місці. Їм було 3 та 5 років. Дружина ще із трьома дітьми вижила. Вони з травмами різної тяжкості, але загрози для їхнього життя, на щастя, вже немає.

Дітям 7, 6 та 1 рік. Мати розповідає - вони самі з Маріуполя. Їхали на 40 днів похорону її батька до Одеси. Чоловік, запевняє, вів машину спокійно, нікуди не поспішав. Жінка якраз годувала найменшого сина. Раптом - із боку водія стався удар.

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Мати сама витягувала з понівеченого автомобіля дочок. Двох старших дістала, чоловік, і дві молодші, що сиділи за ним, загинули на місці.

Їхні тіла з металу вирізали рятувальники. У Chevrolet був лише водій. Рузанна каже - бачила його.

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"Він підійшов весь у крові. Коли зібралися люди, він почав говорити, що ми стояли без світла. Без нічого. Але ми не стояли, ми їхали потихеньку. Мій чоловік не був п'яним", - розповідає вона.

Водієві 37. Чому він врізався у ВАЗ - поліції поки не пояснив.

"Водій Chevrolet наразі відмовився від дачі показань, також відмовився від проведення медичного огляду. Будуть проведені процесуальні дії щодо забору зразків", - зазначили правоохоронці.

Чоловіка затримали. Відкрили кримінальне провадження. Втім, хто винен в аварії - в поліції поки не розповідають. Відповідь, яким чином сталося зіткнення - або Chevrolet не помітив ВАЗ і влетів у нього, або ВАЗ міняв смугу і виїхав під попутника, або взагалі стояв на місці – має надати експертиза.

Раніше Главред писав про те, що моторошна автомобільна аварія сталася близько другої години ночі суботи, 6 листопада, на трасі М-14 поблизу села Шевченкове під Миколаєвом – там зіткнулися два легковики Chevrolet Lacetti і ВАЗ-2101. У результаті дуже сильного удару в ДТП загинули три особи, а ще чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні.

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ДТП Миколаївська область масштабна аварія
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