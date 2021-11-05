50-70 гривень: жінка, яка втратила в ДТП із Зайцевою чоловіка та сестру, отримує мізерні виплати

Постраждала в ДПТ із Зайцевою назвала суму компенсації / колаж Главред

Потерпілим резонансної ДТП у Харкові від Олени Зайцевої та Геннадія Дронова приходять мізерні суми відшкодування.

Оксана Євтєєва, яка втратила в аварії чоловіка і сестру, в прямому ефірі на 1+1 в ток-шоу "Право на владу" розповіла, що щомісячні зарахування на банківський рахунок, що приходять від Зайцевої та Дронова, складають кілька десятків гривень.

"Вони працюють в колонії - і приходять на банківський рахунок від їх зарплати 50-70 гривень. Це єдині гроші. Щомісяця. Цього року більше, ніж минулого. Напевно, почали працювати, готуються до того, щоб вийти, отримати умовно-дострокове", — зазначила потерпіла.

Оксані ще й "пощастило" - інші потерпілі отримують ще менше

Раніше Світлана Виниченко, у якої в ДТП загинув єдиний син Олександр, назвала виплати від Зайцевої знущанням.

читайте також"З жахом чекаю": винуватицю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву можуть звільнити достроково"Мені періодично надходять від Зайцевої виплати - по 30, по 40 гривень. Не регулярно, кожні два-три місяці. Я вважаю це знущанням. Кожен раз, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба. Крім того, з 30 гривень треба заплатити ще й податок, 7 гривень",- розповіла жінка.

ДТП з Зайцевою

Трагічна аварія сталася в Харкові, у 2017 році. Авто Олени Зайцевої вилетіло на тротуар. В аварії загинули шестеро людей, ще п'ятеро - отримали травми. Винуватицю аварії засудили до 10 років позбавлення волі.

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