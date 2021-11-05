"З жахом чекаю": винуватицю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву можуть звільнити достроково

Олена Зайцева в залі суду / УНІАН

Незабаром на свободу може вийти засуджена винуватиця резонансної ДТП в 2017 році в Харкові Олена Зайцева.

Це може статися, якщо вона подасть клопотання про умовно-дострокове звільнення, відбувши половину призначеного терміну, розповіла потерпіла у справі Оксана Євтєєва в ефірі 1+1.

Вона не виключила, що винуватці ДТП після того, як відсидять по п'ять років (половину призначеного терміну — ред.), звернуться з клопотанням про умовно-дострокове звільнення.

"Цього року вони навіть дали інтерв'ю. Розповідали, як вона сидить, що вона дуже зразково поводиться, "краща ув'язнена". Я перебільшую, звичайно, однак... Звичайно, я з жахом чекаю, що може бути", — зазначила Євтєєва.

Додамо, що за скоєння смертельної аварії обидва її учасники — Олена Зайцева і Геннадій Дронов — були засуджені до 10 років позбавлення волі.

Реклама

читайте такожЗагоряє у дворі і сидить в Мережі: з'явилися деталі відсидки Зайцевої за смертельну ДТП

Смертельна ДТП у Харкові

У 2017 році в Харкові сталося резонансна ДТП. Авто Олени Зайцевої вилетіло на тротуар.

В аварії загинули шестеро людей, ще п'ятеро - отримали травми. Пізніше в автошколі, в якій навчалася Зайцева, виявили безліч порушень.

Згодом автошколу закрили. Саму винуватицю аварії засудили до 10 років позбавлення волі.

Читайте ще: