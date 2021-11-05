"З жахом чекаю": винуватицю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву можуть звільнити достроково

Олена Зайцева може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення.
Незабаром на свободу може вийти засуджена винуватиця резонансної ДТП в 2017 році в Харкові Олена Зайцева.
Це може статися, якщо вона подасть клопотання про умовно-дострокове звільнення, відбувши половину призначеного терміну, розповіла потерпіла у справі Оксана Євтєєва в ефірі 1+1.
Вона не виключила, що винуватці ДТП після того, як відсидять по п'ять років (половину призначеного терміну — ред.), звернуться з клопотанням про умовно-дострокове звільнення.
"Цього року вони навіть дали інтерв'ю. Розповідали, як вона сидить, що вона дуже зразково поводиться, "краща ув'язнена". Я перебільшую, звичайно, однак... Звичайно, я з жахом чекаю, що може бути", — зазначила Євтєєва.
Додамо, що за скоєння смертельної аварії обидва її учасники — Олена Зайцева і Геннадій Дронов — були засуджені до 10 років позбавлення волі.
читайте такожЗагоряє у дворі і сидить в Мережі: з'явилися деталі відсидки Зайцевої за смертельну ДТП
Смертельна ДТП у Харкові
У 2017 році в Харкові сталося резонансна ДТП. Авто Олени Зайцевої вилетіло на тротуар.
В аварії загинули шестеро людей, ще п'ятеро - отримали травми. Пізніше в автошколі, в якій навчалася Зайцева, виявили безліч порушень.
Згодом автошколу закрили. Саму винуватицю аварії засудили до 10 років позбавлення волі.
Читайте ще:
- Жахлива ДТП у Харкові: мажорка Зайцева ошелешила сумою виплат постраждалим
- Страшна ДТП у Харкові: Зайцева виплачує сім'ям загиблих по 30 гривень компенсації