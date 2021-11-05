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ДТП з Infiniti в Харкові: Венедіктова розповіла, хто понесе відповідальність за смертельну аварію

5 листопада 2021, 11:01

Генеральний прокурор України висловилася про справу 16-річного Миколи Харківського.

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16-річний Микола Харківський зараз перебуває в СІЗО / соцмережі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, яке покарання може загрожувати 16-річному Миколі Харківському, який у Харкові влаштував смертельну ДТП.

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" генпрокурор зазначила, що суд може обмежитися семи роками позбавлення волі, а до відповідальності необхідно притягнути й батьків.

Венедіктова пояснила, що частина 2 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України передбачає до восьми років в'язниці. Однак враховуючи, що фігурант неповнолітній, суд може обмежитися семи роками.

читайте також"Не маємо претензій і образ до Колі": сестра потерпілого в ДТП у Харкові висловилася про ситуацію"Що стосується Миколи Харківського, який дійсно неповнолітній, нам треба всім пам'ятати, що за такі злочини несуть відповідальність не тільки діти. Він неповнолітній - несуть відповідальність батьки та оточення. Нам подобається слово "мажор" або не подобається — це така ж історія "каучукова". Що таке "мажор" — це ще потрібно розуміти", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор акцентувала на проблемі постійної неповаги до закону в Україні серед багатьох громадян, що не може не впливати на виховання дітей.

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"Те, що у нас постійно відбувається така неповага до закону — зухвала, цинічна неповага до закону, до людського життя (це проблема — Ред.). І наші діти ростуть саме на таких прикладах", — підсумувала вона.

ДТП з Infiniti в Харкові

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався в Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили в лікарню.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.

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Автор: Сергій Кущ
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ДТП у Харкові Ірина Венедіктова
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