Смертельна ДТП у Харкові: у підлітка примусово візьмуть аналіз крові

У винуватця ДТП примусово візьмуть аналіз

У Миколи Харківського, який фігурує у справі про ДТП у Харкові, примусово зберуть кров. Зразки крові направлять на низку спеціальних експертиз, повідомляє в Facebook адвокат доньки загиблого чоловіка у ДТП Масі Найєм.

За словами Масі Найєма, суд задовольнив клопотання щодо примусового відібрання зразків крові у підозрюваного.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в низці спеціальних експертиз, більшість із яких вже призначено", - заявив адвокат.

Водночас він додав, що строкии оскарження запобіжного заходу для Миколи Харківського завершились вже 2 листопада.

"Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю утримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємося", - додав найм.

Реклама

читайте такожТроє дітей та їх тренер загинули миттєво: з'ясувалися деталі моторошної ДТП під Кропивницьким

ДТП з Infiniti в Харкові

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався в Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили в лікарню.

27 Жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.

Читайте також: