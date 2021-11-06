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Сім'я з п'ятьма дітьми розбилася в ДТП під Миколаєвом: батько і двоє дітей загинули відразу

6 листопада 2021, 09:31

Хто винен у смертельній аварії і як вона сталася, поки невідомо.

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Сім'я з п'ятьма дітьми розбилася в ДТП під Миколаєвом / Нацполіція

Моторошна автомобільна аварія сталася орієнтовно о другій годині ночі суботи, 6 листопада, на трасі М-14 поблизу села Шевченкове під Миколаєвом – там зіткнулися два легковики Chevrolet Lacetti і ВАЗ-2101. Унаслідок дуже сильного удару в ДТП загинули три людини, ще чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні.

"Як результат ВАЗ перекинувся і злетів у кювет. У салоні авто перебувала сім'я з семи осіб: 33-річний водій і двоє дітей у віці п'яти і трьох років загинули відразу на місці, 27-річна жінка і троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості і були госпіталізовані. 37-річний водій Chevrolet істотно не травмувався", - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

На місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Хто винен у смертельній аварії і як вона сталася, поки розслідують.

Кримінальне провадження було розпочато за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

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Раніше в Тернопільській області пасажири, які скористалися сервісом BlaBlaCar, потрапили в страшну аварію. Водій мікроавтобуса дозволив собі "лихачити" на дорозі і влетів у фуру. Унаслідок аварії молода дівчина позбулася руки.

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