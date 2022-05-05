Розстріляли і переїхали танком: на Київщині окупанти жорстоко вбили двох чоловіків

На Київщині окупанти жорстоко вбили двох чоловіків/ Facebook Поліція Київської області

На Київщині у Вишгородському районі ексгумувала тіла двох чоловіків 22 та 23 років, яких жорстоко вбили російські загарбники.

Окупанти спочатку розстріляли хлопців в автомобілі, яким ті їхали, а потім ще й переїхали транспортний засіб танком. Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", – йдеться у повідомленні.

У середу, 4 травня, тіла загиблих ексгумували у селі Рудня-Тальська. Після огляду тіл правоохоронцями спільно з прокурором і судмедекспертом, їх передали рідним для перепоховання.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні орки ще перші дні окупації розстріляли майже 40 мирних жителів. Однією з їхніх жертв стала 17-річна Анастасія Мостова. Мама загиблої дівчини розповіла, що її доньку застрелили просто на вулиці.

Нагадаємо, на Харківщині 5 травня під час обстрілу з боку російських загарбників загинув 15-річний волонтер. Хлопець якраз допомагав команді місцевого екопарку вивозити африканських буйволів.

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