Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФ

Житомир / Суспільне

Житель Житомирської області Володимир Ободзинський в мить втратив всю сім'ю. Сім'я загинула від удару двох авіабомб, скинутих російськими військовими на їхній будинок.

Як розповів Суспільному староста Малиновського старостинського округу Володимир Савченко, Володимир Ободзинський - житель села Юрівка Малинського товариства.

"З початку вторгнення Росії на територію України він працював у Києві. Вдома залишилася дружина з двома дітьми - сином-підлітком і дорослою дочкою, у якої рік тому народилися син і дочка", - розповідає Володимир Савченко.

8 березня російська авіація у двір садиби скинула дві авіабомби. П'ятеро людей загинули в одну мить.

Староста згадує розповідь Володимира Ободзинського: "Вже відпочивали онуки Володимира Ободзинського, – каже Володимир Савченко. - Попили молочка і лягли спати. Ну, і прилетіло туди дві авіаційні бомби і розвернуло. Закінчилося їхнє життя в одну секунду".

Російський літак скинув дві авіаційні бомби ФАБ-500. Вибуховою хвилею зруйнувало будівлю, хлів, паркан. Всі п'ятеро - загинули.

"Тіла дорослих знайшли біля будинку, а двох онуків – у полі, трохи далі до залізничної колії", – додав Володимир Савченко.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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