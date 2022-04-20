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Окупанти похвалилися успішним запуском балістичної ракети "Сармат"

20 квітня 2022, 19:11

Цей пуск став першим у низці програми державних випробувань, після завершення якої "Сармат" повинен надійти на озброєння окупантських військ.

Ракета
Ракета" Сармат " / Міноборони РФ

Російські окупанти успішно провели в Північній глибинці пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети"Сармат". Про це повідомили представники Міноборони країни окупанта.

Повідомляється, що пуск відбувся о 15:12 за московським часом з космодрому Плесецьк в Архангельській області з шахтної пускової установки. За словами представників відомства, поставлені перед стартом завдання були успішно виконані в повному обсязі.

Агресорські офіцери стверджували, що "Сармат" завдяки своїм характеристикам здатна долати будь-які існуючі і перспективні системи протиракетної оборони. І нібито є озброєнням з найбільшою в світі дальністю ураження цілей.

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Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила про проведенні успішних випробувань, які "значно поліпшать тактичні ядерні можливості".

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, запущених з півночі в море в суботу ввечері, 16 квітня.

"Тактична керована зброя нового типу має велике значення для різкого поліпшення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності і підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", - повідомили в КНДР.

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Автор: Єгор Бунін
viber
ракета Міноборони РФ ракетні випробування
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