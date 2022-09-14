Тіла без голови лежали на дорозі: у Богородичному окупанти обезголовили людей та зняли з них взуття

Окупанти жорстко вбили людей у Богородичному Донецької області / Алексей Кашпоровский

Українські військові в ході контрнаступу звільнили село Богородичне на Донеччині, але побачене їх шокувало. Російські окупанти по-звірячому вбили та обікрали українських військових та місцевих жителів. Про це заявив військовий журналіст Олексій Кашпоровський, повідомляє ТСН.ua.

Журналіст зазначив, що тіла українців лежали уздовж дороги, деякі були без голови.

"Українські військові зайшли в село зранку, а я приїхав після обіду. Вбитих окупантами місцевих було знайдено півдесятка, але, наскільки зрозуміло, це був тільки початок. Це були ті, чиї тіла позбирали вздовж дороги. На вулицях був відчутний трупний запах", - сказав Олексій Кашпоровський.

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Окупанти зняли взуття з мертвих українських захисників. Місцеві розповіли, що вбитих родичів поспіхом доводилось ховати за хатою.

Російським військовим стало мало того, що вони вкрали у місцевих жителів і вони вирішили обікрасти церкву.

"Окупанти обікрали церкву, в якій жили та нагадили. Частину ікон з неї було знайдено в полі. Також було розграбовано чимало будинків. До речі, в цьому селі чимало заможних помешкань. Але втекли звідси росіяни як таргани. Навіть їжу не встигли доварити", - додав журналіст.

Можна припустити, що це не єдині жахи, про які ставатиме відомо протягом усієї деокупації.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що деокупація регіону почнеться зі звільнення Кремінної та Сватового. Російські окупанти вже вивели свої війська з Кремінної, партизани повісили там український прапор.

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