Контрнаступ ЗСУ тільки починається, але РФ ще має сили - Блінкен

Контрнаступ ЗСУ тільки починається / Колаж фото Reuters, Генштаб ЗСУ

Контрнаступ українських військових тільки починається. Однак ЗСУ вже вдалося досягти "значного прогресу" на фронті. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що наступ має лише одну мету - повернення захоплених Росією земель.

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано", - сказав Блінкен.

Видео дня

Блінкен акцентував увагу на тому, що українці досягли значного прогресу на північному сході, а "це все ще перші дні".

"Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", - сказав він.

Держсекретар США, що війна ще триватиме, бо Росія ще має сили і озброєння.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що деокупація регіону почнеться зі звільнення Кремінної та Сватового. Російські окупанти вже вивели свої війська з Кремінної, партизани повісили там український прапор.

Інші новини: