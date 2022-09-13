УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російські окупанти втекли з Кремінної на Луганщині: ЗСУ ще в місто не зайшли - Гайдай

13 вересня 2022, 12:06

Українські партизани вже повісили в місті український прапор.

Кремінна, гайдай, російський танк
Російські окупанти втекли з Кремінної на Луганщині / колаж фото Telegram, ОПУ, Reuters

Російські окупанти ганебно втекли з Кремінної на Луганщині, хоча ЗСУ ще навіть не зайшли в місто. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що масштабна деокупація регіону розпочнеться саме зі звільнення Кремінної та Сватового. Окупанти вже почали стягувати до цих населених пунктів свою техніку.

Гайдай розповів, що українські партизани вже повісили український прапор у Кремінній.

Видео дня

"На сьогоднішній день Кремінна повністю порожня - росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську", - сказав Гайдай.

Він додав, що у Сватовому ситуація дуже схожа. Там окупанти почали тікати, але через деякий час вирішили повернутися. Навколо Лиману тривають бої.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Інші новини:

війна в Україні Кременная російське вторгнення Сергій Гайдай новини Луганської області контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:38

Повня у жовтні 2022: що потрібно зробити, щоб захистити себе від бід

12:36

"Люблю тебе, Кім": Лобода показала, як Кардашьян скопіювала українську співачку

12:33

"У нього ріжок всадили, а він іде": окупант в паніці через "безсмертних" бійців ЗСУВідео

12:11

Неймовірне подорожчання: ціни на овочі в Україні підскочили на 112,4%

12:06

Російські окупанти втекли з Кремінної на Луганщині: ЗСУ ще в місто не зайшли - ГайдайВідео

Реклама
12:03

Помер Жан-Люк Годар - французький режисер і революціонер у кіномистецтві

11:45

Оля Полякова розповіла, чому спалила свій кокошник у прямому ефіріВідео

11:38

ЗСУ збили перший іранський ударний безпілотник: він приземлився на ХарківщиніВідео

11:16

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:51

Фінальна мета України - кордони 1991 року, а не 23 лютого - КулебаВідео

10:47

"Ось так от зайшов на чайок": Горбунов і Осадча зізналися, хто зробив перший крок у їхньому романіВідео

10:45

Готували до оборони Москви і війни з НАТО: ЗСУ розбили "престижні" війська РФ - розвідка БританіїВідео

10:24

Азербайджанській ніж Ердогана у спину ПутінаПогляд

10:17

Киянин-колишній ведучий "Ревізора" під час війни розважає росіян на росТБ

10:07

З ювілеєм мужчині - оригінальні привітання, сердечні листівки і картинки до свята

09:53

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: окупанти в паніці тікали посеред ночі, а про гауляйтерів забулиВідео

09:33

ТОП-7 продуктів, які чудово допомагають зняти стрес

09:29

Неприємності оточують на кожному кроці: 10 імен, які притягують хвороби в своє життяВідео

09:25

На Донеччині в боях з окупантами загинув відомий танцюрист балету Олександр ШаповалВідео

09:11

Війна - це єдиний шлях до мируПогляд

Реклама
09:07

День перукаря в Україні: привітання і картинки до свята

08:57

Гороскоп на сьогодні, 13 вересня 2022: Ракам - образи, Дівам - розчарування, Козерогам - знаки доліВідео

08:48

Зрадників не люблять: прикордонники не пускають в РФ з виданими в Україні російськими паспортамиВідео

08:14

"З росіянами сталася якась біда біля Лиману": Арестович озвучив нові деталі про бої з окупантамиВідео

07:42

Війська РФ відійшли з Киселівки і відкривають ЗСУ шлях до північно-західної частини Херсона - ISW

07:30

Коли корисніше пити каву – до або після їжі

07:00

Коли Україна зможе діставати ракетами до Москви та отримає літаки F-16 – інтерв’ю з Юрієм ІгнатомВідео

06:55

Між Азербайджаном та Вірменією спалахнули бої на кордоніВідео

06:49

Тепер ми їх "граємо", і ми їх зробимо.Погляд

06:12

Круті привітання з Днем програміста своїми словами, вірші, смс та листівки

05:20

Дві області України атакує сніг у вересні: синоптики оновили прогнозВідео

04:40

Найкрутіші овочі: які плоди треба обов'язково їсти щодня

04:05

Народжені в рік Щура: який характер, хто стане кращою парою і в якій сфері буде вдача

03:30

Арктичний холод і заморозки: українців попередили про аномалію з "потопом"Відео

03:20

Допоможе один дешевий інгредієнт: як зробити, щоб риба не прилипала і не розвалювалася на сковородіВідео

02:47

Солодкий пиріжечок або сексі-кицька: Анна Неплях в мереживній білизні показала форми на балконі

02:15

У РФ недостатньо сил, щоб утримати Крим – генерал РоманенкоВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому окупантам загрожує обвал оборони через удари ЗСУВідео

01:04

Практично як у казці: 3 знаки зодіаку - у списку щасливчиків тижняВідео

00:51

Прикмети на 13 вересня: які 4 речі не можна робити, щоб не потрапити в небезпекуВідео

Реклама
12 вересня, понеділок
23:52

На Харківщині ЗСУ знищили російської техніки на 700 млн доларів - Forbes

23:41

Розлючена "шалена імператриця" Аллегрова в гніві влаштувала скандал у КремліВідео

23:19

Коли в Україні очікується осінній пік коронавірусу та в чому його небезпека: відповідь ВООЗ

23:01

Наступ ЗСУ: Арестович розповів про неймовірний масштаб звільнених територійВідео

22:53

Як правильно мити йоржик для туалету та як його дезінфікувати: головні секрети

22:41

"Поповнено обмінний фонд": ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФВідео

22:26

У розвідці розповіли, як рахують втрати окупантів та чому про них мовчить РосіяВідео

22:10

Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали нові дані про звільнені територіїВідео

21:49

"Ти - хворий старий!": біля труни Єлизавети II накинулися на сина королевиВідео

21:47

Україна запросила в США озброєння для продовження наступу в 2023 році - WSJВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти