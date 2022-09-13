Російські окупанти втекли з Кремінної на Луганщині: ЗСУ ще в місто не зайшли - Гайдай

Російські окупанти втекли з Кремінної на Луганщині / колаж фото Telegram, ОПУ, Reuters

Російські окупанти ганебно втекли з Кремінної на Луганщині, хоча ЗСУ ще навіть не зайшли в місто. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що масштабна деокупація регіону розпочнеться саме зі звільнення Кремінної та Сватового. Окупанти вже почали стягувати до цих населених пунктів свою техніку.

Гайдай розповів, що українські партизани вже повісили український прапор у Кремінній.

Видео дня

"На сьогоднішній день Кремінна повністю порожня - росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську", - сказав Гайдай.

Він додав, що у Сватовому ситуація дуже схожа. Там окупанти почали тікати, але через деякий час вирішили повернутися. Навколо Лиману тривають бої.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Інші новини: