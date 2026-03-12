Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

За словами нардепа, ідея полягає в тому, щоб створити єдину систему покарань, подібну до тієї, що вже діє щодо неплатників аліментів.

В Раді готують нові заборони для військових у СЗЧ і ухилянтів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У ВР готують нові обмеження для СЗЧ та ухилянтів

Можуть заблокувати деякі послуги та право керувати авто

Законопроєкти ще не подані до Ради

У Верховній Раді розглядають можливість запровадження низки обмежень для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ), а також для військовозобов’язаних, що порушують правила військового обліку. Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" та член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За словами парламентаря, у розроблених законопроєктах пропонується застосувати до СЗЧшників та ухилянтів механізми, подібні до тих, що діють щодо боржників зі сплати аліментів. Він пояснив, що йдеться про можливе блокування банківських операцій, обмеження доступу до адміністративних послуг, заборону на отримання кредитів та обмеження права керування транспортними засобами.

"Ті речі, які я бачив. СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника", - сказав депутат.

Івченко також наголосив, що аналогічні санкції можуть торкнутися військовозобов’язаних, які не оновили персональні дані, не стали на облік у "Резерв+", ігнорують повістки або порушили правила військового обліку.

Депутат зазначив, що такі обмеження мають стати додатковим стримувальним фактором, адже вони створюватимуть для порушників реальні юридичні та фінансові наслідки.

Водночас Івченко підкреслив, що законопроєкти поки не внесені до парламенту. За його словами, документи обговорювалися всередині профільного комітету, але офіційної реєстрації ще не відбулося. Він уточнив, що ініціювати їх має Міністерство оборони або Генеральний штаб, і лише після цього можна буде говорити про строки розгляду.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Як може змінитися мобілізація в Україні

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони готує пакет змін до процесу мобілізації, який планують передати на розгляд Верховної Ради. За словами народних депутатів, у ньому йдеться як про зміни у внутрішніх процедурах призову, так і про можливість залучення іноземців до оборони України.

Також Міністерство оборони запровадило відстрочку від мобілізації для батьків, які мають трьох і більше дітей, незалежно від їхнього сімейного статусу. Оформити таку відстрочку можна через застосунок "Резерв+".

Водночас у Верховній Раді обговорюють запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від військового обліку або мобілізації. Зокрема, розглядається можливість блокування банківських рахунків і обмеження права керування транспортними засобами. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський.

Хто такий Вадим Івченко? Вадим Івченко - народний депутат ВР 9 скликання від ВО "Батьківщина". 5 жовтня 2022 року увійшов до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, звільнившись від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики, пише рух Чесно. Закінчив Київський гуманітарний інститут за спеціальністю "міжнародні відносини", НАДУ при Президентові України за фахом "державне управління", навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі. Кандидат економічних наук.

