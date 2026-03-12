Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

Дар'я Пшеничник
12 березня 2026, 12:11
За словами нардепа, ідея полягає в тому, щоб створити єдину систему покарань, подібну до тієї, що вже діє щодо неплатників аліментів.
Мобилизация
В Раді готують нові заборони для військових у СЗЧ і ухилянтів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • У ВР готують нові обмеження для СЗЧ та ухилянтів
  • Можуть заблокувати деякі послуги та право керувати авто
  • Законопроєкти ще не подані до Ради

відео дня

У Верховній Раді розглядають можливість запровадження низки обмежень для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ), а також для військовозобов’язаних, що порушують правила військового обліку. Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" та член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За словами парламентаря, у розроблених законопроєктах пропонується застосувати до СЗЧшників та ухилянтів механізми, подібні до тих, що діють щодо боржників зі сплати аліментів. Він пояснив, що йдеться про можливе блокування банківських операцій, обмеження доступу до адміністративних послуг, заборону на отримання кредитів та обмеження права керування транспортними засобами.

"Ті речі, які я бачив. СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника", - сказав депутат.

Івченко також наголосив, що аналогічні санкції можуть торкнутися військовозобов’язаних, які не оновили персональні дані, не стали на облік у "Резерв+", ігнорують повістки або порушили правила військового обліку.

Депутат зазначив, що такі обмеження мають стати додатковим стримувальним фактором, адже вони створюватимуть для порушників реальні юридичні та фінансові наслідки.

Водночас Івченко підкреслив, що законопроєкти поки не внесені до парламенту. За його словами, документи обговорювалися всередині профільного комітету, але офіційної реєстрації ще не відбулося. Він уточнив, що ініціювати їх має Міністерство оборони або Генеральний штаб, і лише після цього можна буде говорити про строки розгляду.

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Як може змінитися мобілізація в Україні

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони готує пакет змін до процесу мобілізації, який планують передати на розгляд Верховної Ради. За словами народних депутатів, у ньому йдеться як про зміни у внутрішніх процедурах призову, так і про можливість залучення іноземців до оборони України.

Також Міністерство оборони запровадило відстрочку від мобілізації для батьків, які мають трьох і більше дітей, незалежно від їхнього сімейного статусу. Оформити таку відстрочку можна через застосунок "Резерв+".

Водночас у Верховній Раді обговорюють запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від військового обліку або мобілізації. Зокрема, розглядається можливість блокування банківських рахунків і обмеження права керування транспортними засобами. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський.

Вас може зацікавити:

Хто такий Вадим Івченко?

Вадим Івченко - народний депутат ВР 9 скликання від ВО "Батьківщина". 5 жовтня 2022 року увійшов до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, звільнившись від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики, пише рух Чесно.

Закінчив Київський гуманітарний інститут за спеціальністю "міжнародні відносини", НАДУ при Президентові України за фахом "державне управління", навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі. Кандидат економічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Верховна Рада
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:09Економіка
Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:55Синоптик
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

13:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Останні новини

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

13:12

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

13:10

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

Реклама
13:10

Родзинки чи ізюм - як сказати українською: пояснення здивує багатьох

13:06

"Супер-красуні": з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з сестрами

13:01

Буде новий 5-бальний шторм: коли влупить нова магнітна буря

12:43

Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра, 13 березня: Близнюкам - поступки, Терезам - планувати

12:20

Лише одиниці скажуть, куди може їхати водій: підступний тест з ПДРВідео

12:16

Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

12:11

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:07

"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

12:06

Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

11:59

Пара продала будинок і живе на круїзному лайнері: так виявилося дешевше

Реклама
11:57

До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

11:26

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:25

Китайський гороскоп на завтра, 13 березня: Бикам - сльози, Кроликам - стрес

11:14

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

11:07

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

10:59

Українська Рада Бізнесу закликала владу посилити фінансування Бюро економічної безпеки

10:46

"Шик і любов": Віра Брежнєва натякнула на заручини

10:33

Виросте соковитим і без гіркоти: що обов'язково потрібно зробити з редискою

10:31

"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

10:26

В Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів: ISW розкрив нові цілі Росії

10:08

Мінус 27 кілограмів: Ілона Гвоздьова вразила своїми змінами

09:59

Зеленський заявив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність

09:35

Онука Ротару продемонструвала в Парижі сумки на три мільйони

09:23

Гороскоп на завтра 13 березня: Скорпіонам - труднощі, Водолям - щастя

09:21

Схудла і з тростиною: Аллу Пугачову "спіймали" під час прогулянки

09:21

Загинула у власному будинку: ворожий дрон забрав життя дитини на ЧернігівщиніФото

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

08:51

Після 12 березня все зміниться: трьом знакам зодіаку нарешті пощастить

08:42

Дженніфер Лопес розповіла, наскільки вона щаслива після розлучення

08:35

Дрони атакували НПЗ в Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливомВідео

Реклама
08:25

Зеленський жорстко відповів на розмови про компроміси з ПутінимВідео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:30

Зеленський заявив про ненависть до Путіна і назвав шлях до закінчення війниВідео

07:05

"Тут є важливий момент": Леонов - про атаки на Туреччину і 5 статтю НАТОПогляд

06:57

Віткофф провів зустріч з людьми Путіна у Флориді: що відомо про переговори

05:50

Старі методи проти нових хитрощів - як захистити сад від птахів

05:06

Секрет великого врожаю гарбуза: що зробити з насінням до посадки

04:41

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

04:25

"Як можна залишатися осторонь": кум Каменських розгромив її позицію

04:00

Тест на IQ: треба знайти 3 відмінності на зображенні художника з полотном за 79 с

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти