Телець і Трамп: Сибіга розповів, що і хто прискорять мир в Україні

Сибіга вважає, що надання Німеччиною ракет Taurus могло б істотно вплинути на ситуацію на фронті.

https://glavred.net/ukraine/taurus-i-tramp-sibiga-skazal-chto-i-kto-uskoryat-dostizhenie-mira-v-ukraine-10630301.html Посилання скопійоване

Сибіга сказав, що і хто прискорять досягнення миру в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основні тези Сибіги:

Україна має сконцентруватися на швидких поставках озброєння

Тауруси суттєво вплинуть на ситуацію на фронті

Президентство Трампа - "шанс для України"

Україна потребує подальшої підтримки партнерів. Посилення цієї допомоги сприятиме швидшому встановленню справедливого миру. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю Tagesschau.

За його словами, зараз Україна повинна сконцентруватися на швидких поставках озброєння. Він також висловив сподівання на ухвалення "сильних рішень" з боку союзників, зокрема, зняття обмежень не застосування далекобійної зброї.

відео дня

Зокрема, Сибіга вважає, що надання Німеччиною ракет Taurus могло б істотно вплинути на ситуацію на фронті.

"Рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus є одним із тих елементів, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою... У поєднанні з іншими системами вони насправді можуть бути тим фактором, який докорінно змінить ситуацію на полі бою", - наголосив Сибіга.

Водночас, Сибіга назвав період після інавгурації Дональда Трампа, "шансом, динамікою, додатковою можливістю для України" прискорити досягнення миру. На його думку, це спільна мета України та Сполучених Штатів і що погляди на досягнення цієї мети збігаються.

Політика Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, які можуть відбутися найближчими днями або тижнями. Про це в інтерв'ю ABC News повідомив радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц.

Політичний аналітик Олександр Морозов вважає, що двостороння зустріч Трампа з Путіним є малоймовірною, оскільки російський лідер не може брати участь у Мюнхенській безпековій конференції або саміті G7, а наступний саміт G20 заплановано тільки на листопад 2025 року.

Крім того, Трамп відклав свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години на кілька місяців. Європейські партнери сприйняли це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва, повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

Інші новини:

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред