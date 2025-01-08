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На тлі заяв Трампа: у МЗС висловилися щодо "безпекових занепокоєнь" РФ

Маріна Фурман
8 січня 2025, 12:54
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За словами Андрія Сибіги, Україна має право визначати власне майбутнє.
Сибига, флаг
Сибіга відреагував на риторику Трампа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Сибіги:

  • Росія є загрозою для глобальної безпеки
  • Країна-агресор РФ повинна вивести війська з України
  • Союзники мають посилити тиск на Москву, щоб РФ погодилася на справедливий мир

Право українського народу на існування не є російським "безпековим занепокоєнням". Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Росія є найбільшою загрозою для світової безпеки.

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"Коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та зруйновані вщент міста. Українських дітей, яких віддали у російські родини та дали їм російські імена. Фільтраційні табори, розстрільні списки, насильницьку русифікацію та асиміляцію. Ми ніколи не погодимося на такий "мир"", - наголосив Сибіга.

Він наголосив, що український мирний план передбачає, аби Росія вивела свої війська з України і "залишила нас у спокої".

"Це цілком відповідатиме Гельсінському Заключному акту.", - додали в МЗС України.

Крім того, Сибіга зазначив, що союзники мають посилити тиск на агресора, аби змусити Москву погодитися на справедливий мир, керуючись принципом "мир завдяки силі".

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, тому він може зрозуміти почуття країни-агресора Росії. При цьому Трамп підкреслив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Водночас лідер США наголосив, що сподівається закінчити війну в Україні у термін до 6 місяців, хоча напередодні обіцяв, що йому вдасться це зробити всього лиш за 24 години.

Згодом зʼясувалося, що республіканець окреслив терміном у 6 місяців не процес закінчення війни, а можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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війна в Україні Дональд Трамп Андрій Сибіга
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