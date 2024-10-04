Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили 'болючі' наслідки атаки на аеродром РФ

Втрати Росії в результаті української атаки по аеродрому "Борисоглєбськ" можуть виявитись зашкально болючими, зазначили у Defense Express.

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ЗСУ, ймовірно, знищили дефіцитне обладнання РФ / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, скріншот

Українські дрони, ймовірно, уразили рідкісні авіаційні боєприпаси або дефіцитне обладнання на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Про це 4 жовтня повідомив військовий портал Defense Express.

Російський аеродром розташований за 300 км від кордону з Україною. Він використовується для базування винищувачів Су-35 і Су-34, якими ворог завдає ударів керованими авіабомбами по Україні.

На супутникових знімках, опублікованих 4 жовтня "Радіо Свобода", видно результати цього удару.

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"Результати насправді виглядають доволі інтригуюче. З однієї сторони, на цих знімках ми не бачимо нічого такого, що могло б вказувати на результативне знищення російських літаків на стоянках та/або складів з боєприпасами, наприклад з тими ж самими керованими авіабомбами чи ракетами повітря-повітря або повітря-поверхня", - зазначило видання.

Проте аналітики Defense Express помітили на знімках "дивні контейнери" або ящики, які зазнали пошкоджень і згоріли. Ці контейнери були розташовані на відкритій місцевості поблизу злітно-посадкової смуги.

"Власне, оці невідомі ящики чи контейнери і є у цій історії найбільш інтригуючим елементом. Оскільки в таких ємностях, в теорії, могли розміщуватись або рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж підвісні контейнери з дефіцитною та дорогою апаратурою, наприклад для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки", - розповіли у виданні.

Водноча аналітики наголосили, що супутникові знімки не дають повної інформації про масштаби втрат ворога внаслідок атаки. За їх словами, для остаточних висновків потрібні додаткові дані.

"Все одно є підстави говорити в рамках попередніх висновків, що цей удар Сил оборони України по ворожому летовищу був успішним, а втрати окупантів в результаті цього можуть виявитись буквально зашкально болючими", - підсумували аналітики Defense Express.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удари по важливих об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, українські безпілотники завдали удару по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" в РФ в ніч на 3 жовтня. За даними ЗМІ, дрони СБУ, ССО та інших підрозділів атакували склади з керованими авіабомбами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального.

Також 4 жовтня Сили оборони України вразили базу пального російських окупантів "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області. Внаслідок атаки підтверджено влучання в один з вертикальних резервуарів, там виникла пожежа.

Як повідомляв Главред, ​у ніч на 29 вересня українські Сили оборони завдали удару по арсеналу зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських військ біля селища Котлубань у Волгоградській області Росії.

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