РФ в паніці перекидає резерви у Брянську область: ЗСУ прориваються у новому місці

Початок контрнаступу Росії у Курській області ніщо інше, як чергова спроба показати спроможність контролювати ситуацію.

https://glavred.net/world/rf-v-panike-perebrasyvaet-rezervy-v-bryanskuyu-oblast-vsu-proryvayutsya-v-novom-meste-10596446.html Посилання скопійоване

Ворог хоче показати успіх у Курській області / Колаж: Главред, фото: flickr

Окупаційні війська країни-агресора Росії розпочали так званий контрнаступ у Курській області. Водночас, РФ створює тактичні угруповання "Брянськ" та "Бєлгород", чисельністю від 20 до 30 тисяч особового складу.

Як розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в етері "Еспресо", найімовірніше, окупанти почали спроби відбити зайняті ЗСУ території Курщини саме зараз через візит високопосадовців США та Великої Британії до України.

Таким чином ворог хоче показати, що у Курській області ситуація не знаходиться на боці українських сил, однак, якщо тверезо аналізувати атаки окупантів, успішними їх назвати наразі тяжко.

відео дня

"Давайте стисло проаналізуємо, який він "успішний". Вас не здивувало, що наступ відбувається у Кореневському районі - це західний кордон зони присутності Сил оборони України?" - зауважив експерт.

Снєгирьов пояснює, що окупанти пішли саме з цієї сторони, адже там українські сили мали намір вийти в район Глушкова, щоб фактично відрізати район від інших територій РФ, розширити зону присутності на 700 кв. км та загнати в оперативне оточення 2-3 тисячі російських солдатів.

"Про який широкомасштабний контрнаступ взагалі ведеться мова? Цей наступ проводиться силами окремих підрозділів армії РФ, туди перекинуті 155-та бригада морської піхоти, 51-й парашутно-десантний полк, 56-й полк десантно-штурмової дивізії. Це обмежена кількість особового складу, щоб говорити про ведення широкомасштабного контрнаступу", - додав він.

В той же час ЗСУ мають успіхи на інших напрямках у Курській області, зокрема українські сили пішли на прорив у районі населеного пункту Павлівка. Також, за даними російської сторони, ведуться наступи на Веселе, Ведмеже з завданням вийти до залізничної станції Глушкова.

"Підкреслю, що противник відзначає наступ українських військ у Суджинському районі. Головне, що ми маємо розуміти, - росіяни перекидають оперативні резерви не тільки на Курський напрямок, а й у Брянську область. Це українська Сіверщина. Вони бояться наступу українських військ на цьому напрямку", - каже експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов? Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, проте ситуація на лівому фланзі для українського угруповання погіршилася. Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомляють, що російські війська почали активні штурмові дії.

Напередодні повідомлялося, що у Курській області ситуація загострюється, тому Україна переходить в стан оборони. Надалі можна розраховувати, що все залежатиме від того, у кого зі сторін будуть які засоби, резерви тощо. Але зараз зрозуміло, що ресурсу для того, щоб проводити наступальні дії, вже в Сил оборони України обмаль.

Раніше стало відомо, що російські окупанти почали проводити контрнаступальні операції в межах Глушківського району Курської області з метою вибити українських військових з регіону.

Інші новини про операцію ЗСУ в РФ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред