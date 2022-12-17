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Тактика ворога під час ракетних ударів була іншою: Арестович розповів подробиці

17 грудня 2022, 16:41
Під час атаки окупанти використовували менше ракет, ніж зазвичай, і били не тільки по енергетичних об'єктах.
Російська ракета Олексій Арестович
Окупанти змінили тактику ракетних ударів по Україні / колаж фото Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти під час ракетної атаки по Україні 16 грудня трохи змінили свою тактику. Це вказує на те, що в РФ серйозні проблеми з ракетним запасом. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє Радіо НВ.

Окрім об'єктів енергомережі окупанти також намагалися знищити командні пункти ППО та війська радіотехнічної розвідки. Саме вони фіксують запуски ракет і зліт російських літаків, а також попереджають про небезпеку з повітря.

Він також зазначив, що під час атаки окупанти використовували значно менше крилатих ракет повітряного базування і взяли акцент на "Калібри". За його даними, ворог використовував у два рази менше ракет, ніж раніше.

"Це свідчить про те, що ракети повітряного базування все ж потроху закінчуються. З іншого боку, це свідчить про те, що "Калібри", вони все ж виробляють. І, як говорило Головне управління розвідки, до 40 штук в квартал вони можуть зробити нових. Вони накопичують, а потім стріляють", - сказав Арестович.

Ракетний удар РФ по Україні 16 грудня

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні. За його словами, всього було випущено по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) і 4 керованих авіаційних ракет (Х-59/Х-31П).

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович ракетний удар
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