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У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - Кличко

16 грудня 2022, 10:53
Мер Віталій Кличко повідомив, що в Києві зупинилося метро (станції працюють як укриття). У місті спостерігаються перебої з водою.
Кличко, вода
У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - Кличко / Колаж фото УНІАН

У п'ятницю, 16 грудня, у столиці України, Києві, після чергового масованого обстрілу російських окупантів у місті є перебої з водопостачанням. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

"У зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему", - йдеться в тексті.

Крім того, Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

До того він повідомляв, що в Києві зупинили рух поїздів метро на всіх гілках. Підземні станції зараз працюють як укриття.

У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - Кличко

Пізніше представники ресурсопостачальної організації ДТЕК написали, що через ракетну атаку в Києві введені екстрені відключення світла.

У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - Кличко

Обстріл України російськими окупантами 16 грудня

Український журналіст Андрій Цаплієнко писав, що окупанти можуть одночасно атакувати і ракетами, і безпілотниками-камікадзе. Він закликав українців бути пильними.

Також Цаплієнко передавав, що загарбники запустили вже третю хвилю ракет.

раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім передавати, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося вже про третю хвилю запуску ракет.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначав, що Росія не зможе виснажити українську ППО іранськими ударними безпілотниками, які використовуються для терору мирних громадян.

Інші новини:

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