glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Двоє загиблих, ще двоє досі під завалами: наслідки влучання ракети в житловий будинок у Кривому Розі

16 грудня 2022, 12:40
Шестеро людей отримали травми через російську ракету, серед них троє дітей.
Последствия попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге
Наслідки влучання ракети у житловий будинок в Кривому Розі/ ДСНС України

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку. Про наслідки влучання ракети повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Дві людини загинули. Ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей.

"Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", – розповів Тимошенко.

Про ліквідацію наслідків удару розповіли також у ДСНС України. Рятувальники продовжують роботу. Зазначається, що під завалами ще можуть перебувати люди.

  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня ДСНС України
  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня ДСНС України
  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня ДСНС України
  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі 16 грудня ДСНС України

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося уже про третю хвилю запуску ракет

У різних у Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Три удари було завдано по критичній інфраструктурі Харківщини, такою окупанти вдарили по енергооб’єктах в інших областях. У столиці України відбулися вибухи у Деснянському, Дніпровському і Голосіївському районах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Звідти уже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки що невідомо.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Читайте також:

війна в Україні ракета новини Кривого Рогу вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:44

"Ви там що, зовсім вже?": Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФ

13:42

Путін вигнав неугодних Хаматову і Раппопорт з опікунської ради Благодійного фонду

13:19

Масований ракетний удар РФ по Україні: Жданов пояснив логіку окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра 17 грудня 2022: Козерогам - відпочинок, Дівам - апатія, а Тельцям - стреси

12:49

Седокова потрусила в'ялим оголеним тілом в Парижі

Реклама
12:48

Пентагон прискорює підписання контрактів на постачання зброї ЗСУ - BloombergВідео

12:40

Двоє загиблих, ще двоє досі під завалами: наслідки влучання ракети в житловий будинок у Кривому РозіФото

12:28

Буде потрібно більше трьох тижнів на підготовку: Юрій Касьянов - про загрозу наступу РФ з Білорусі

11:49

Путіна публічно принизили, а він добиває себе пакетом "самовбивчих рішень" – ПіонтковськийВідео

11:42

Вороги випустили по Україні 60 ракет: у Повітряних силах озвучили деталі обстрілуВідео

11:12

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Куп’янську: в ОВА розповіли про наслідки

10:53

У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - КличкоВідео

10:10

Військовий експерт розповів, як повертатимуть уми жителів звільнених Криму і ДонбасуВідео

09:52

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок: з-під завалів дістали дитину, пошуки людей тривають

09:19

Сім жіночих імен, чиї власниці нерозлучні з успіхомВідео

09:01

РФ вдарила ракетами по Україні: вибухи у Києві та низці областей, є "прильоти"Відео

08:53

Експерт пояснив, чому немає сенсу збивати іранські дрони-"мопеди" з ЗРК PatriotВідео

08:43

"Максимальний несмак": Корольова показала постільне фотоВідео

08:33

Окупанти запустили по Україні 60 ракет – голова Миколаївської ОВАВідео

08:24

"Режим розповзається": у РФ спрогнозували терміни, коли Путін втратить владуВідео

Реклама
08:24

Фатальний сюрприз для божевільного фюрераПогляд

08:19

Путін використовує два інструменти, щоб досягнути мети в Україні – ISWВідео

08:15

Свято Святого Миколая Чудотворця: історія і традиціїВідео

07:58

Потужний удар ЗСУ на півдні: ліквідовано та поранено понад 200 окупантівВідео

07:38

Росії ще в 2014 році подарували частину українських територій - СвітанВідео

07:27

Армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу – ISWВідео

07:22

Patriot для ЗСУ: у Пентагоні відповіли на істерику КремляВідео

06:36

Китай починає пожирати РосіюПогляд

06:34

Виділення Україні 18 млрд євро: лідери ЄС прийняли остаточне рішенняВідео

06:10

Гороскоп на сьогодні 16 грудня 2022: Рибам - афери і маніпуляції, а Скорпіонам - втрати

05:45

Як без зайвих зусиль прибрати цвіль з вікна та підвіконня: 5 чарівних трюків на замітку господарям

05:20

3 імені, яких взимку чекає великий успіх та пощастить з грошимаВідео

04:55

На три знаки Зодіаку чекає карколомний роман у січні 2023 року: хто в списку щасливчиків

03:30

Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - СвітанВідео

03:20

Найсмачніша і дуже швидка піца на сковороді за 5 хвилин: рецепт, від якого всі у захватіВідео

03:05

Потепління буде недовгим: Україну накриє різке похолодання - синоптик назвав терміниВідео

02:33

Молодиця-розлучниця путініста Петросяна засвітилася в спідній білизні, яка їй замала

02:02

"Навіщо люди себе спотворюють?": 67-річна Доліна розчарувала росіян

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи врятує Росію розпад від виплати репарацій УкраїніВідео

01:00

Гороскоп таро на тиждень 26 грудня - 1 січня: Овнам - складний вибір, Козерогам - свято

Реклама
00:51

Прикмети на 16 грудня: які 4 заборони не можна порушувати, щоб весь 2023 рік не жити в бідностіВідео

00:30

"Може бути 5 напрямків": Арестович оцінив загрозу повторного наступу 200-тисячного війська РФВідео

00:12

День Варвари 2022: хто вона і чому їй моляться шахтарі

15 грудня, четвер
23:50

Данілов порівняв Путіна зі щуром і розповів про новий страх російського диктатораВідео

23:35

Йому був лише 21 рік: у боях за Україну трагічно загинув молодий десантник з Кіровоградщини

23:21

Єрмак жорстко висловився про переговори з РосієюВідео

23:09

Як Маша Єфросиніна виглядає в реальному житті: Леся Нікітюк "спалила" колегу

22:45

Одним бампером на всі стільцях: Успенська отримує пенсію в США

22:35

ЗСУ готують "котел": у CIT назвали напрямок і терміни нового контрнаступуВідео

22:08

Колишнього чоловіка Ані Лорак засипали питаннями про зрадницю: "Складно зрозуміти, що робити"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти