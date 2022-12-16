Двоє загиблих, ще двоє досі під завалами: наслідки влучання ракети в житловий будинок у Кривому Розі

Шестеро людей отримали травми через російську ракету, серед них троє дітей.

Наслідки влучання ракети у житловий будинок в Кривому Розі/ ДСНС України

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку. Про наслідки влучання ракети повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Дві людини загинули. Ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей.

"Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", – розповів Тимошенко.

Про ліквідацію наслідків удару розповіли також у ДСНС України. Рятувальники продовжують роботу. Зазначається, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося уже про третю хвилю запуску ракет

У різних у Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Три удари було завдано по критичній інфраструктурі Харківщини, такою окупанти вдарили по енергооб’єктах в інших областях. У столиці України відбулися вибухи у Деснянському, Дніпровському і Голосіївському районах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Звідти уже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки що невідомо.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

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