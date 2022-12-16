"Прямо з-під конвеєра": у ЗСУ розповіли, якими ракетами РФ обстріляла Україну

Юрій Гнат переконаний, що західні санкції зможуть виснажити російські ракетні запаси.

РФ б'є по Україні ракетами, які були тільки виготовлені / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти тероризують українців ракетними ударами. Однак у РФ вже спостерігаються серйозні проблеми із запасами. Під час ракетного обстрілу окупанти використовували ракети, які були одразу з-під конвеєра. Про це під час телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Такий висновок був зроблений виходячи з дати виробництва російських "Калібрів" і Х-101.

"На російських ракетах є дата маркування. Деякі типи ракет йдуть фактично з конвеєра. Наприклад, випущені влітку, восени. Це "Калібр" і Х-101. Можливо, "Іскандер". Вони витрачають більше запасів, ніж поповнює виробництво", – сказав Ігнат.

Він переконаний, що саме санкції принесуть РФ проблеми і зможуть виснажити ракетні запаси ворога.

"Якщо додати до цього жорсткі санкції, які будуть виконуватися, контролюватися всіма державами, які можуть виробляти запчастини, то цей показник можна збільшити на нашу користь", – додав Юрій Ігнат.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

У країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців та руйнували інфраструктуру нашої країни, у Кремлі назвали свої воєнні злочини "гуманітарною ракетною атакою".

Інші новини: