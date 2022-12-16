glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ми збили 86% ракет РФ, окупанти зганьбилися масованою атакою – Арестович про результати роботи ППО

16 грудня 2022, 14:45
Окупанти випустили загалом 76 ракет, але 60 із них збила українська протиповітряна оборона.
Российская ракета, Алексей Арестович
Українська ППО збила 86% ракет РФ під час ранкового масованого обстрілу/ УНІАН, Міноборони РФ

Російські загарбники вранці у п’ятницю, 16 грудня, випустили по Україні понад 70 ракет, українська протиповітряна оборона збила понад 60 із них.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook. Він розповів, які саме ракети застосовувала країна-агресорка для обстрілу.

"За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області", – розповів він.

Також противник випустив 22 крилаті ракети типу "Калібр" з кораблів Чорноморського флоту. Три крилаті ракети Х-22 випустили по Україні дальні бомбардувальники Ту-22м3 з акваторії Чорного моря. Ще шість керованих авіаційних ракет Х-59 та одну Х-31П випустили російські винищувачі Су-35.

Арестович розповів, що окупанти намагалися ракетами Х-59 і Х-31П влучити в пункти управління протиповітряної оборони України та атакувати війська радіотехнічної розвідки.

"З новенького – рідкий залп крилатими ракетами повітряного базування, наполовину попередніх. Плюс спроба використання Х-59 і Х-31П ракет середньої дальності, якими намагалися бити по пунктах управління ППО та військ радіотехнічної розвідки. Це вони у грудні згадали, що треба бити по пунктах управління ППО та військ радіотехнічної розвідки. Крива навчання як у дятла", – зазначає радник голови ОП.

Він також підмітив, що росіяни цього разу зробили значний акцент на ракетах "Калібр", використавши 22 штуки.

"Загалом, росіяни шукають прийоми та способи, але виходить не дуже, наші, як і раніше, збили не менше 86% ракет", – наголосив Аречтович.

Залужний повідомив, що ППО знищила 60 ракет з 76

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив кількість ракет, які випустила РФ по Україні. Зазначається, що загалом було випущено по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет. Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", – наголосив Залужний.

Ракетный обстрел Украины
Telegram Головнокомандувач ЗСУ

ППО збила 37 із 40 ракет, які летіли на Київ

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону повідомив, що на Київ летіло 40 ворожих ракет, а ППО збила 37 ракет. При цьому він наголосив, що це одна з наймасовіших ракетних атак з початку повномасштабної війни.

У КМВА не відкидають, що упродовж дня окупанти можуть здійснити ще кілька хвиль обстрілів.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Читайте також:

новини Києва війна в Україні крилаті ракети вторгнення Росії Олексій Арестович Валерій Залужний ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:41

Путіну вже не вистачає грошей: у Держдепі розповіли, як санкції луплять по економіці РФ

15:34

Надзвичайна ситуація: Укренерго повідомило про системну аварію в енергосистемі УкраїниВідео

15:30

"Спробують поставити Київ і ЗСУ на коліна, перерізавши усі шляхи": Касьянов пояснив підступний план РФВідео

15:02

ФІФА відмовилася пустити Зеленського виступити з промовою про мир у фіналі ЧС-2022 з футболу - CNN

14:45

Ми збили 86% ракет РФ, окупанти зганьбилися масованою атакою – Арестович про результати роботи ППОВідео

Реклама
14:30

Що робити і як жити киянам в разі довгого блекауту: детальна інструкція від меріїВідео

14:11

Що означають ці обстріли наших цивільних об'єктівПогляд

14:06

"Сподіваюся, рак": пропагандист Соловйов сильно схуд і змарнів

13:44

"Ви там що, зовсім вже?": Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФВідео

13:42

Путін вигнав неугодних Хаматову і Раппопорт з опікунської ради Благодійного фонду

13:19

Масований ракетний удар РФ по Україні: Жданов пояснив логіку окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра 17 грудня 2022: Козерогам - відпочинок, Дівам - апатія, а Тельцям - стреси

12:49

Седокова потрусила в'ялим оголеним тілом в Парижі

12:48

Пентагон прискорює підписання контрактів на постачання зброї ЗСУ - BloombergВідео

12:40

Ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі: в ОП розповіли про загиблих і постраждалихФото

12:28

Буде потрібно більше трьох тижнів на підготовку: Юрій Касьянов - про загрозу наступу РФ з Білорусі

11:49

Путіна публічно принизили, а він добиває себе пакетом "самовбивчих рішень" – ПіонтковськийВідео

11:42

Вороги випустили по Україні 60 ракет: у Повітряних силах озвучили деталі обстрілуВідео

11:12

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Куп’янську: в ОВА розповіли про наслідки

10:53

У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - КличкоВідео

Реклама
10:10

Військовий експерт розповів, як повертатимуть уми жителів звільнених Криму і ДонбасуВідео

09:52

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок: з-під завалів дістали дитину, пошуки людей тривають

09:19

Сім жіночих імен, чиї власниці нерозлучні з успіхомВідео

09:01

РФ вдарила ракетами по Україні: вибухи у Києві та низці областей, є "прильоти"Відео

08:53

Експерт пояснив, чому немає сенсу збивати іранські дрони-"мопеди" з ЗРК PatriotВідео

08:43

"Максимальний несмак": Корольова показала постільне фотоВідео

08:33

Окупанти запустили по Україні 60 ракет – голова Миколаївської ОВАВідео

08:24

"Режим розповзається": у РФ спрогнозували терміни, коли Путін втратить владуВідео

08:24

Фатальний сюрприз для божевільного фюрераПогляд

08:19

Путін використовує два інструменти, щоб досягнути мети в Україні – ISWВідео

08:15

Свято Святого Миколая Чудотворця: історія і традиціїВідео

07:58

Потужний удар ЗСУ на півдні: ліквідовано та поранено понад 200 окупантівВідео

07:38

Росії ще в 2014 році подарували частину українських територій - СвітанВідео

07:27

Армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу – ISWВідео

07:22

Patriot для ЗСУ: у Пентагоні відповіли на істерику КремляВідео

06:36

Китай починає пожирати РосіюПогляд

06:34

Виділення Україні 18 млрд євро: лідери ЄС прийняли остаточне рішенняВідео

06:10

Гороскоп на сьогодні 16 грудня 2022: Рибам - афери і маніпуляції, а Скорпіонам - втрати

05:45

Як без зайвих зусиль прибрати цвіль з вікна та підвіконня: 5 чарівних трюків на замітку господарям

05:20

3 імені, яких взимку чекає великий успіх та пощастить з грошимаВідео

Реклама
04:55

На три знаки Зодіаку чекає карколомний роман у січні 2023 року: хто в списку щасливчиків

03:30

Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - СвітанВідео

03:20

Найсмачніша і дуже швидка піца на сковороді за 5 хвилин: рецепт, від якого всі у захватіВідео

03:05

Потепління буде недовгим: Україну накриє різке похолодання - синоптик назвав терміниВідео

02:33

Молодиця-розлучниця путініста Петросяна засвітилася в спідній білизні, яка їй замала

02:02

"Навіщо люди себе спотворюють?": 67-річна Доліна розчарувала росіян

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи врятує Росію розпад від виплати репарацій УкраїніВідео

01:00

Гороскоп таро на тиждень 26 грудня - 1 січня: Овнам - складний вибір, Козерогам - свято

00:51

Прикмети на 16 грудня: які 4 заборони не можна порушувати, щоб весь 2023 рік не жити в бідностіВідео

00:30

"Може бути 5 напрямків": Арестович оцінив загрозу повторного наступу 200-тисячного війська РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти