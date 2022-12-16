Ми збили 86% ракет РФ, окупанти зганьбилися масованою атакою – Арестович про результати роботи ППО

Окупанти випустили загалом 76 ракет, але 60 із них збила українська протиповітряна оборона.

Українська ППО збила 86% ракет РФ під час ранкового масованого обстрілу/ УНІАН, Міноборони РФ

Російські загарбники вранці у п’ятницю, 16 грудня, випустили по Україні понад 70 ракет, українська протиповітряна оборона збила понад 60 із них.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook. Він розповів, які саме ракети застосовувала країна-агресорка для обстрілу.

"За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області", – розповів він.

Також противник випустив 22 крилаті ракети типу "Калібр" з кораблів Чорноморського флоту. Три крилаті ракети Х-22 випустили по Україні дальні бомбардувальники Ту-22м3 з акваторії Чорного моря. Ще шість керованих авіаційних ракет Х-59 та одну Х-31П випустили російські винищувачі Су-35.

Арестович розповів, що окупанти намагалися ракетами Х-59 і Х-31П влучити в пункти управління протиповітряної оборони України та атакувати війська радіотехнічної розвідки.

"З новенького – рідкий залп крилатими ракетами повітряного базування, наполовину попередніх. Плюс спроба використання Х-59 і Х-31П ракет середньої дальності, якими намагалися бити по пунктах управління ППО та військ радіотехнічної розвідки. Це вони у грудні згадали, що треба бити по пунктах управління ППО та військ радіотехнічної розвідки. Крива навчання як у дятла", – зазначає радник голови ОП.

Він також підмітив, що росіяни цього разу зробили значний акцент на ракетах "Калібр", використавши 22 штуки.

"Загалом, росіяни шукають прийоми та способи, але виходить не дуже, наші, як і раніше, збили не менше 86% ракет", – наголосив Аречтович.

Залужний повідомив, що ППО знищила 60 ракет з 76

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив кількість ракет, які випустила РФ по Україні. Зазначається, що загалом було випущено по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет. Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", – наголосив Залужний.

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ППО збила 37 із 40 ракет, які летіли на Київ

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону повідомив, що на Київ летіло 40 ворожих ракет, а ППО збила 37 ракет. При цьому він наголосив, що це одна з наймасовіших ракетних атак з початку повномасштабної війни.

У КМВА не відкидають, що упродовж дня окупанти можуть здійснити ще кілька хвиль обстрілів.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

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