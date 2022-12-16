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Запаси ракет в РФ не вичерпаються: генерал-лейтенант про те, чого не потрібно чекати припинення атак

16 грудня 2022, 20:35
Михайло Забродський заявив, що Росія вирішує питання щодо поповнення свого ракетного запасу.
Михаил Забродский, российская ракета
Запас ракет в РФ не вичерпається / Коллаж фото Вектор Ньюз, Минобороны РФ

У Росії не вичерпаються запаси крилатих ракет. Час між атаками просто може збільшуватись. З існуючою інтенсивністю РФ зможе обстрілювати Україну ще протягом кількох наступних років. Про це заявив перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, повідомляє Укрінформ.

Він додав, що Москва може підтримувати авіацію за рахунок "вражаючої чисельності її бойового складу".

"Росія продовжує перекидати з "тилових" округів авіаційну техніку для поповнення втрат і має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі з існуючою інтенсивністю протягом кількох наступних років", - сказав Забродський.

Генерал-лейтенант заявив, що керівництво РФ займається питанням поповнення запасів ракет.

"Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: "коли таке може статися?", існує не менш проста відповідь - ніколи", - пояснив генерал.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

У країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців та руйнували інфраструктуру нашої країни, у Кремлі назвали свої воєнні злочини "гуманітарною ракетною атакою".

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