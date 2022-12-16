Запаси ракет в РФ не вичерпаються: генерал-лейтенант про те, чого не потрібно чекати припинення атак

У Росії не вичерпаються запаси крилатих ракет. Час між атаками просто може збільшуватись. З існуючою інтенсивністю РФ зможе обстрілювати Україну ще протягом кількох наступних років. Про це заявив перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, повідомляє Укрінформ.
Він додав, що Москва може підтримувати авіацію за рахунок "вражаючої чисельності її бойового складу".
"Росія продовжує перекидати з "тилових" округів авіаційну техніку для поповнення втрат і має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі з існуючою інтенсивністю протягом кількох наступних років", - сказав Забродський.
Генерал-лейтенант заявив, що керівництво РФ займається питанням поповнення запасів ракет.
"Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: "коли таке може статися?", існує не менш проста відповідь - ніколи", - пояснив генерал.
Ракетний удар РФ по Україні
Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.
Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку.
Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.
У країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців та руйнували інфраструктуру нашої країни, у Кремлі назвали свої воєнні злочини "гуманітарною ракетною атакою".
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